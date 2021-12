È grande Italia nel secondo SuperG di St.Moritz! Federica Brignone vince con una gara accorta in un punto difficile, ma è doppietta azzurra perché anche Elena Curtoni centra il podio, a 11 centesimi dalla valdostana.

Doveva essere la giornata della rivincita tra Sofia Goggia e Lara Gut-Behrami , ma il SuperG di St.Moritz si trasforma in un thriller. Si parte male, col vento che sferza la parte alta e dopo qualche conciliabolo dell’organizzazione: la partenza si ritarda e si abbassa e con la tracciatura che era stata decisa la gara si trasforma in una baby discesa.

Ad

Mowinckel parte e fa fatica perché comunque il vento c’è su tutto il percorso, poi arriva Mikaela Shiffrin e le infligge un distacco pesante. La statunitense resta in testa per un po’; tocca a Lara Gut e tutta l’attenzione è per la svizzera, che però sbaglia nello stesso punto in cui erano uscite Tippler e Sheyder, ma lei è decisamente più veloce e travolge le reti, scavalcandole.

St. Moritz Brignone guida una grande Italia in Super G, rivivi la sua gara 10 MINUTI FA

Lara Gut, che spavento! Va dritta contro le reti

La gara è interrotta per un po’, finché la leadership cambia grazie a Federica Brignone, che sbaglia a sua volta, ma riesce a restare dentro e taglia il traguardo in luce verde di 43 centesimi: 57.81.

C’è attesa dunque per le azzurre, e Marta Bassino ci priva, ma prende una folata di vento tremenda. Così leggera, viene spostata ma non molla e taglia il traguardo terza. Arriva poco dopo il momento di Sofia Goggia: la bergamasca, però, non trova un gran feeling con la pista e appare sempre un po’ in ritardo di linea. Nonostante ciò, riesce a contenere il distacco ed è a sua volta terza con 75 centesimi. Spera ancora un po’ per il podio, ma questa volta il piazzamento sfuma: è Elena Curtoni a scalzarla, con una gara meravigliosa fatta di linee precise e tanta velocità che la fa arrivare al traguardo vicinissima a Brignone, seconda per soli 11 centesimi.

segue

St. Moritz Lara Gut, che spavento! Va dritta contro le reti 40 MINUTI FA