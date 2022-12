Il circo bianco femminile saluta Sestriere per spostarsi nella località elvetica didove saranno di scena le specialiste della velocità. Sulle pendici del Piz Nair infatti è in programma un trittico di gare veloci per tutto il fine settimana, due discese libere e un SuperG. Torna in pista con i gradi di principale favorita: la bergamasca punta all'en-plein in discesa come avvenuto a Lake Louise , in modo da ottenere un margine importante di vantaggio in ottica classifica di specialità e risalire la graduatoria generale . Ci si aspetta una grande Italia anche nel supergigante, che proprio a St. Moritz l'anno precedente diede inizio ad una stagione d'oro in questo format di gara in Coppa del Mondo: oltre alla bergamasca, vanno a caccia della vittoria anchee attenzione pure ad unain splendida forma dopo essersi risbloccata sul gradino più alto del podio. Rivale numero uno delle azzurre la padrona di casa Corinne Suter, ma occhio anche alla svizzera Lara Gut-Behrami e alle austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner per quanto visto ad inizio stagione. Incerta fino all'ultimo la partecipazione di Mikaela Shiffrin: sarebbe interessante vederla al cancelletto nelle prove veloci per la prima volta in questo inverno.