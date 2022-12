A realizzare il miglior tempo è stata l’americana Isabella Wright (1’29”80), che ha preceduto di 32 centesimi Sofia Goggia. Sembrava essere difficilmente battibile il tempo dell’azzurra ed invece la statunitense, partita con il pettorale 35 è riuscita nell’impresa di mettersi davanti alla bergamasca. Una prova comunque convincente quella di Goggia, Si chiude con una sorpresa la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di St. Moritz.Sembrava essere difficilmente battibile il tempo dell’azzurra ed invece la statunitense, partita con il pettorale 35 è riuscita nell’impresa di mettersi davanti alla bergamasca. Una prova comunque convincente quella di Goggia, che ha battuto tutte le principali rivali in vista della gara di venerdì , anche se adesso ci sarà pure Wright da considerare. L’azzurra è la favorita e punta ad una nuova doppietta dopo quella di Lake Louise per mettersi già in un buon vantaggio nella classifica di specialità.

Terza posizione per l’austriaca Christina Ager (+0.59), anche lei brava ad inserirsi con il pettorale 45. Alle sue spalle le connazionali Tamara Tippler (+0.45) e Stephanie Venier (+1.23). Sesta la migliore delle svizzere, Jasmine Flury, che ha accusato un ritardo di 1.58 dalla vetta. Prima prova positiva per Mikaela Shiffrin (+1.60) e Federica Brignone (+1.65), che hanno chiuso rispettivamente al settimo ed ottavo posto. Segnali positivi anche in vista del superG di domenica, dove entrambe possono andare a caccia della vittoria. Completano la Top-10 le svizzere Lara Gut-Behrami (+1.70) e Juliana Suter (+1.71), anche se quest’ultima ha saltato una porta.

Molto più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+2.13), Laura Pirovano (+2.84), Nicol Delago (+3.04), Karoline Pichler (+3.11), Nadia Delago (+3.36), Roberta Melesi (+3.55). Da segnalare anche il ritardo di Corinne Suter, principale rivale di Goggia, quindicesima a 1.94 da Wright. Ancora più lontane Petra Vlhova (+3.49) e Wendy Holdener (+3.59), che saranno in gara soprattutto per contenere il distacco da Shiffrin in classifica generale di Coppa del Mondo.

