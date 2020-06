Tecnico della Fisi sottoposto a tampone, situazione sotto controllo allo Stelvio

Dal nostro partner OAsport.it

Tramite un comunicato la Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la positività al test sierologico per il Covid-19 di un membro dello staff tecnico azzurro presente allo Stelvio per il raduno della Nazionale di sci alpino tricolore. Grazie ad una rigida applicazione del protocollo sanitario, il tecnico è stato portato all’ospedale di Sondalo subito dopo aver mostrato alcuni deboli sintomi influenzali sul ghiacciaio per sottoporsi al test, risultato poi positivo.

Di conseguenza l’ATS di Sondrio si è adoperata effettuando un tampone al tecnico e a tutti coloro che si trovano in questi giorni all’hotel Livrio. Quest’oggi, inoltre, si è attivata anche l’ATS di Bolzano per effettuare a sua volta un tampone alle persone coinvolte. La situazione è comunque sotto controllo e costantemente monitorata dalla Commissione medica FISI in modo da isolare immediatamente eventuali casi di positività al Coronavirus. Il tecnico al momento sta bene e gli accertamenti medici a cui si è sottoposto non hanno evidenziato ulteriori sintomi. Nella giornata di ieri gli atleti non si sono allenati, ma per ora non è scattata nessuna quarantena.

