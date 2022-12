Sci Alpino

Tobias Kastlunger 10° in Val d'Isere: "Sono felicissimo, peccato per Vinatzer"

SCI ALPINO - L'Italia scopre Tobias Kastlunger, 23enne nome nuovo dello sci azzurro: in Val d'Isere Vinatzer spreca e non va a podio in slalom, Kastlunger invece è decimo con il 67. Ecco le sue impressioni alla fine della seconda manche.

