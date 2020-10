Alberto Tomba è l'atleta del secolo degli sport invernali. Il titolo gli arriva dopo una votazione popolare indetta dalla FISI in collaborazione con altri partner. Intervistato da RTL 102.5, la Bomba ricorda con tenerezza la propria carriera, costellata di successi e per la quale accaddero anche cose straordinarie, come la sospensione del Festival di Sanremo per mostrare la sua gara ai Giochi Olimpici di Calgary 1988.