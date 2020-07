Ufficiale la decione della Federazione Internazionale: i Mondiali di Sci Alpino di Cortina restano in programma per febbraio 2021. Bocciata la proposta italiana di spostarli nel 2022 dopo le Olimpiadi invernali di Pechino.

Alla fine resta tutto com’è: i Mondiali di sci alpino di Cortina si disputeranno dal 9 al 21 febbraio 2021. Come da programma originale stabilito prima del panico scattato a causa del virus. L’idea di spostarli nel 2022 dopo le Olimpiadi invernali di Pechino, è stata bocciata. Ha deciso così il Consiglio della Federazione internazionale, riunito poco fa in videoconferenza.

Ma i giochi erano già fatti. Hanno vinto le nazioni forti, l’Austria su tutte, contraria fin dal primo momento a posticipare l’evento iridato al 2022 come chiesto dal presidente del Coni Malagò e dalla Fondazione Cortina presieduta da Benetton.

Sci Alpino Coronavirus, Brignone: sci da slalom gigante e altri cimeli all’asta in supporto dell’atletica 24/05/2020 A 17:04

A decidere però, con il peso, appunto, il blocco delle nazioni di peso nello sci alpino: Austria, Germania e Svizzera. Così commenta il presidente della federazione internazionale Gian Franco Kasper:

"Abbiamo deciso di sostenere finanziariamente la Federazione italiana per un massimo di 10 milioni di franchi svizzeri (circa 9 milioni di euro) in caso di cancellazione dei Mondiali per un ritorno dell’epidemia da Covid. E’ una forma di garanzia che abbiamo voluto dare all’Italia, auspicando che non ce ne sia bisogno e che il Mondiale si disputi regolarmente. Siamo molto felici per la soluzione trovata e per il fatto che le gare rimangano nelle date originali. Il Mondiale sarà l'evento principale della stagione. Abbiamo raggiunto un risultato importante".

E così l’Italia non può che prendere atto e accettare il verdetto, che di fatto è una non-notizia, perché tutto resta così come è sempre stato. Queste le parole di Flavio Roda, presidente della FISI:

"La Fisi come è sempre stato negli ultimi cinque anni, ha raccolto le volontà di tutte le realtà interessate al Mondiale di Cortina. Abbiamo registrato una forte spinta a realizzare l'evento nel 2021 e a mettere a disposizione risorse perché tutto si possa fare al meglio. La Federazione si è dunque fatta interprete di queste volontà ed ha espresso al Consiglio FIS l'esigenza italiana di avere l'opportunità di un rilancio importante, un segnale per tutto il Paese".

Un sospiro di sollievo però per gli atleti, tra questi Sofia Goggia, che sui social si è espressa in maniera entusiasta. Perché in fondo nel continuo gioco delle date spostate erano proprio loro quelli a rimetterci di più. Ora possono continuare la loro preparazione con un obiettivo fisso e chiaro: i Mondiali di febbraio in Italia con la prima gara, la combinata alpina femminile nella quale le nostre azzurre sono candidate all’oro, fissata per lunedì 8 febbraio 2021.

Play Icon WATCH Brignone: "A casa allenamento, cucina e chitarra dopo aver realizzato il sogno più grande" 00:25:53

Sci Alpino Federica Brignone: "Proverò a rivincere la Coppa del Mondo, sono ancora più motivata” 07/05/2020 A 20:04