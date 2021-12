La legge di Marco Odermatt: a soli 24 anni continua a strabiliare per la sua costanza di rendimento, conquistando la seconda vittoria su due in nel gigante maschile. Non basta il calore del pubblico per una gara quasi perfetta del padrone di casa Alexis Pinturault, che ora deve cominciare a preoccuparsi se vuole veramene difendere la sfera di cristallo. Sale sul podio insieme a loro un funambolico Manuel Feller. Gran prova di Luca De Aliprandini, quarto a soli sette centesimi dal primo podio in carriera nel circuito maggiore: ma se l'azzurro continua così il tabù ha i giorni contati. : a soli 24 anni continua a strabiliare per la sua costanza di rendimento, conquistando lain stagione di Coppa del Mondo . Non basta il calore del pubblico per una gara quasi perfetta del padrone di casa Alexis Pinturault, che ora deve cominciare a preoccuparsi se vuole veramene difendere la sfera di cristallo. Sale sul podio insieme a loro un funambolico Manuel Feller. Gran prova dia soli sette centesimi dal primo podio in carriera nel circuito maggiore: ma se l'azzurro continua così il tabù ha i giorni contati.

De Aliprandini in top 5! Rivivi la sua seconda manche

Tre vittorie, un secondo posto, più un quarto e un quindicesimo (come peggior piazzamento) in discesa. Questo il bilancio di Marco Odermatt alla vigilia del primo slalom, ormai l'unica specialità non consona all'elvetico. È vero, sicuramente è presto per fare ragionamenti in ottica classifica generale , ma il classe 1997 ci ha regalato un antipasto di quello che è capace di fare in una singola stagione. Odermatt piega la migliore versione di Pinturault, quello capace di conquistare il sesto podio in Val d'Isere sotto l'entusiasmo del proprio pubblico ma a quasi sei decimi di ritardo dal vincitore. Non c'è partita per tutti gli altri, questi due sono stati di un altro pianeta.

De Aliprandini, che per un nulla non raggiunge la prima top-3 della carriera. Per l'azzurro vice campione del mondo una seconda manche Terzo a sorpresa Manuel Feller, che con una delle sue solite gare completamente all'attacco e un'interpretazione delle sue torna sul podio in questa specialità per la prima volta dalla stagione 2017/2018. Questa volta è l'austriaco "l'incubo" di, che per un nulla non raggiunge la prima top-3 della carriera. Per l'azzurro vice campione del mondo una seconda manche copia carbone della prima : velocissimo nella parte alta, poi in calo per quel poco che è bastato per far accendere la luce rossa all'arrivo e venir superato da Feller. Alla fine l'azzurro riesce a conservare la posizione grazie alla brutta seconda manche di Mathieu Faivre (8°) e all'uscita di Filip Zubcic (partito col terzo miglior tempo).

Rimonta Henrik Kristoffersen, quinto dopo una prima manche fuori dai migliori dieci. Scalano tante posizioni anche gli elvetici Loic Meillard (settimo a +1.93) e Justin Murisier (nono a +2.14). A proposito di rimonte e a proposito di Svizzera, da segnalare il miglior tempo di manche con tanto di 15 posizioni recuperate da parte di Thomas Tumler, un risultato raggiunto tra l'altro col pettorale numero 49 (nessuno si è qualificato in seconda manche con un numero più alto).

1. M. ODERMATT (SUI) 2:12.31 2. A. PINTURAULT (FRA) +0.59 3. M. FELLER (AUT) +1.24 4. L. DE ALIPRANDINI (ITA) +1.31 5. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +1.59 6. A. SCHMID (GER) +1.92 7. L. MEILLARD (SUI) +1.93 8. M. FAIVRE (FRA) +2.04 9. J. MURISIER (SUI) +2.14 10. Z. KRANJEC (SLO) +2.19

Gli italiani

Oltre all'ottimo quarto posto di De Aliprandini, altri tre azzurri hanno raggiunto la zona punti. Risultato più che discreto per Giovanni Borsotti (18° con sei caselle guadagnate) e Alex Hofer (21° col miglior piazzamento in carriera). Peccato per Riccardo Tonetti: dopo una buona prima manche col tredicesimo miglior crono e una prima metà della seconda col piglio giusto, il 32enne di Bolzano finisce troppo largo e, costretto a risalire per rientrare in pista, taglia il traguardo 28° pur di evitare il ritiro.

