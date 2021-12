Luca De Aliprandini, quinto a metà gara a 95 centesimi di ritardo dal leader provvisorio Marco Odermatt. Il vice-campione iridato è uno dei migliori a metà gara, poi una sbavatura all'ingresso del settore finale gli fa perdere qualche decimo di troppo. È l'unico piccolo rammarico di un'ottima manche nel complesso, senza quell'errore sarebbe stato vicino alla zona podio, occupata da Alexis Pinturault e Filip Zubcic. La prima manche del gigante di Val d'Isere, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino , finalmente regala subito buone sensazioni da parte degli azzurri. In particolarea 95 centesimi di ritardo dal. Il vice-campione iridato è uno dei migliori a metà gara, poi una sbavatura all'ingresso del settore finale gli fa perdere qualche decimo di troppo. È l'unico piccolo rammarico di un'ottima manche nel complesso, senza quell'errore sarebbe stato vicino alla

De Aliprandini c'è: rivivi la sua prima manche

Marco Odermatt. Dopo la Anche il gigante maschile continua a rispettare la legge di. Dopo la vittoria di Sölden il 24enne elvetico è davanti a tutti pure nella prima manche del gigante di Val d'Isere in Coppa del Mondo, imprendibile nell'ultima metà di un tracciato particolarmente impegnativo e stancante, in cui ha fatto la differenza. Nessuno è stato più pulito di Odermatt in quel tratto, nemmeno Alexis Pinturault e Filip Zubcic, rispettivamente secondo a +0.32 e terzo con un centesimo in più.

Resta davanti a De Aliprandini anche Mathieu Faivre, quarto ad 85 centesimi. Tutti gli altri dalla sesta posizione in giù pagano un ritardo superiore al secondo, ma tutti abbastanza vicini tra loro. Apre il gruppo Alexander Schmid (+1.09) seguito da Zan Kranjec (+1.15) e Manuel Feller (ottavo a +1.20). Chiudono la top-10 Victor Muffat-Jeandet e Stefan Brennsteiner, entrambi sotto il secondo e mezzo. Ma le carte quasi sicuramente verranno sparigliate nella seconda manche: persino Henrik Kristoffersen, undicesimo a +1.51, non è così tanto lontano dalle posizioni di rilievo.

In casa Italia oltre a De Aliprandini sorride anche Riccardo Tonetti: ottimo tredicesimo posto per lui a +1.71. Il discorso resta lo stesso, nella prossima manche può ottenere uno dei suoi migliori risultati in questa specialità, così come perdere tante posizioni. L'impotante sarà conquistare punti, e per ora l'azzurro è sulla strada giusta. Sospiro di sollievo per Giovanni Borsotti, che nonostante una prima manche passiva riesce a superare il taglio dei primi trenta.

