11:49 - Nicol Delago fuori

Nicol Delago parte molto bene, ma poi va in difficoltà e il suo ritardo lievita. Nel tratto finale, l'azzurra esce anche dal tracciato. Sicuramente non è al meglio dopo la caduta di ieri.

11:40 - Mowinckel seconda!

Ragnhild Mowinckel rovina la tripletta azzurra! Ottima davvero la gara della norvegese, che chiude a soli 33 centesimi da Goggia. Curtoni terza, Brignone quarta.

11:38 - Siebenhofer dietro

Ramona Siebenhofer chiude solo nona dopo aver fatto un ottimo tempo nella prima parte. Sempre meno le atlete pericolose...

11:33 - Johnson non male

Settimo posto per Breezy Johnson, che comunque non spaventa le nostre.

11:31 - Shiffrin quarta!

Mikaela Shiffrin dietro alle tre azzurre! 75 centesimi il suo ritardo, nonostante una buona prova! Occhio alla tripletta....

11:27 - Bassino bene a metà

Marta Bassino vola nella parte tecnica, ma fa fatica nel tratto più veloce e chiude ottava a 1.49.

11:23 - Curtoni seconda!

Strepitosa Elena Curtoni, è seconda! Meglio di Brignone nella parte finale, dove contiene il distacco da Goggia e alla fine paga 51 centesimi dalla bergamasca. Tre azzurre al comando!

11:17 - Suter terza

Corinne Suter disputa una buona gara, ma perde progressivamente e chiude terza a 80 centesimi da Goggia. Resiste il duo azzurro al comando.

11:12 - Brignone seconda!

Due azzurre al comando! Federica Brignone straordinaria nella prima parte, dove prende 34 centesimi a Goggia. Poi nulla può nella zona del bosco nei confronti della compagna e chiude seconda a 52 centesimi! Bravissima!

11:10 - Goggia vola ancora!

Sofia Goggia, che spettacolo! Poco davanti a Tippler nella parte alta, si scatena nella zona del bosco dove fa la differenza e chiude con 92 centesimi su Tippler! Meravigliosa! Un missile!

11:08 - Raedler bene a metà

Ariane Raedler vola nella parte alta, poi sbaglia un paio di volte ed è seconda a 56 centesimi da Tippler. Comunque buona la sua gara.

11:06 - Tippler non male

Tamara Tippler fa la differenza rispetto alle atlete scese in precedenza. Velocissima l'austriaca, che chiude con 1.07 su Flury nonostante un errorino nel finale. Il primo tempo di riferimento è il suo.

11:04 - Flury davanti

Sempre in luce verde Jasmine Flury, che sta davanti a Marsaglia per 19 centesimi. Neanche la prova della svizzera è stata perfetta.

11:02 - Marsaglia così così

Terzo Super G su quattro per Francesca Marsaglia col numero 1, non il pettorale più ambito. L'azzurra commette un errorino nella parte alta e perde un po' la linea ideale nella parte centrale. Chiude in 1:21.41.

10:56 - Azzurre da corsa

Ed è proprio lo squadrone azzurro a fare la voce grossa, con tante atlete che ambiscono al podio e non solo. Questi i pettorali delle nostre: 1 Francesca Marsaglia, 5 Sofia Goggia, 7 Federica Brignone, 11 Elena Curtoni, 13 Marta Bassino, 23 Nicol DElago, 29 Roberta Melesi, 38 Karoline Pichler, 41 Nadia Delago.

10:53 - In Val d'Isere c'è il Super G femminile

Dall'Italia ci spostiamo in Francia, dove in Val d'Isere va in scena il quarto Super G femminile di questa stagione! Nei tre precedenti ci sono state tre vincitrici diverse: Sofia Goggia, Lara Gut-Behrami e Federica Brignone.

10:50 - La situazione dopo i primi trenta

Faivre è in testa per due centesimi su Odermatt, terzo Manuel Feller a 19 centesimi di distacco. Bene De Aliprandini, 5°. L'azzurro apre un gruppone di inseguitori con tutti gli altri big attaccati. Insomma, una prima manche equilibratissima, c'è incertezza sul finale

10:42 - Anche Tonetti fuori

Ma che peccato Riccardo Tonetti! L'azzurro stava effettuando una gran prima manche ed era in corsa per un posto tra i primi 10. Purtroppo si sbilancia e finisce fuori.

10:38 - Borsotti inforca all'ultima porta

Giovanni Borsotti taglia il traguardo a +1.73. Un tempo che gli sarebbe valsa la qualificazione con ogni probabilità, tuttavia verrà cancellato dato che ha inforcato all'ultima porta. Peccato.

10:37 - McGrath fuori ritmo

Atle Lie McGrath paga quasi due secondi da Faivre, ancora leader della prima manche. Norvegese a rischio qualificazione.

10:32 - Radamus quarto a sorpresa

Gran manche anche quella di River Radamus. Il giovane statunitense si difende in alto, poi va in crescita anche lui nella seconda parte. È quarto a tre decimi di ritardo, passando davanti a De Aliprandini. Rischia grosso sbalzando sull'ultima porta e cadendo al traguardo.

10:28 - Scatenato Feller, terzo

Manuel Feller affronta la Gran Risa alla massima velocità sbagliando pochissimo. Il migliore di tutti nella seconda metà del tracciato, chiude la prima manche a 19 centesimi dal leader, in terza posizione provvisoria. De Aliprandini scivola dalla zona podio.

10:25 - Murisier in corsa per il podio

Bravissimo Justin Murisier nel settore finale, dove è capace di guadagnare su tutti e infilarsi in sesta posizione provvisoria, a 61 centesimi di distacco dal leader, ma neanche un decimo dalla top-3.

10:20 - Kristoffersen con i migliori

Finalmente una prima manche buona di Henrik Kristoffersen. Il norvegese parte fortissimo (21 centesimi di vantaggio al primo settore), cala nel secondo intermedio, poi si difende bene. Finalmente lo rivediamo all'attacco, quinto a 57 centesimi, a tre centesimi da De Aliprandini (3°).

10:18 - Schwarz indietro

Al primo gigante dopo l'infortunio alle caviglie, Marco Schwarz chiude ad oltre un secondo e mezzo di ritardo. Un passivo che ci può stare, considerato il suo stato di forma, anche se lascia troppo all'inizio del ripido.

10:14 - Braathen sbaglia troppo

Lucas Braathen finisce troppo spesso fuori linea e realizza il tempo più alto di questa prima manche finora, a +1.27 dal leader Faivre

10:11 - De Aliprandini terzo!

Bravo Luca De Aliprandini! Nonostante un inizio in sordina, l'azzurro riesce a cambiare subito passo e mantenere il ritardo accumulato in cima attorno al mezzo secondo. Intanto è terzo, dietro a Faivre e Odermatt. Nella seconda manche però dovrà far bene anche in alto se vuole competere per il podio.

10:10 - Odermatt a soli due centesimi!

Linee perfette per Marco Odermatt, che è il migliore nella prima metà di gara. Poi l'elvetico si tiene sul ripido e lascia poco più di un decimo, quando basta per essere secondo a due centesimi di ritardo. A dimostrazione della prima manche di Faivre da paura.

10:08 - Zubcic secondo

Filip Zubcic finora l'unico ad aver tenuto testa a Faivre, almeno per metà. Molto aggressivo il croato, buonissima prima run per lui.

10:07 - Kranjec contenuto

Zan Kranjec si piazza virtualmente in terza posizione ad 83 centesimi di ritardo. Lo sloveno guadagna qualcosa solo nel finale, l'unico momento in cui è stato in grado di mollare gli sci. Il resto della manche troppo in gestione.

10:05 - Meillard lontano

Loic Meillard paga già +1.22 da Faivre. Troppa curva nel ripido per l'elvetico

10:03 - Faivre super, rifila tanto a Pinturault

Ottima prima manche del campione del mondo in carica Faivre, che rifila 67 centesimi al suo connazionale. La differenza l'ha fatta nel tratto tecnico. Prima manche di Pinturault lenta o Faivre nella sua versione migliore?

10:00 - Pinturault primo a scendere

Pinturault all'attacco e senza sbavature chiude la prima manche col crono di 1:12.32. Vediamo se è un tempo da prendere come riferimento.

9:55 - La startlist

Aprono le danze i francesi Pinturault e Faivre, a seguire Loic Meillard, Kranjec, Zubcic, Odermatt e De Aliprandini a comporre il gruppo dei migliori. Attenzione anche a Schwarz con l'11, Kristoffersen col 12, Feller col 16, e McGrath (che qui ha sfiorato la vittoria l'anno scorso) col 21.

9:48 - De Aliprandini accende le speranze azzurre



Gli altri italiani in gara: 22 Borsotti, 24 Tonetti, 38 Maurberger, 42 Hofer, 44 Zingerle, 46 Franzoni, 50 Della Vite. Obiettivo almeno tre in seconda manche. Luca De Aliprandini è andato vicino al primo podio della carriera in Coppa del Mondo una settimana fa. Oggi scende col pettorale numero 7, con grandi ambizioni. L'ultima volta di un italiano in top-3 su queste nevi risale al 2016 con Florian Eisath proprio in gigante.Gli altri italiani in gara: 22 Borsotti, 24 Tonetti, 38 Maurberger, 42 Hofer, 44 Zingerle, 46 Franzoni, 50 Della Vite. Obiettivo almeno tre in seconda manche.

9:44 - Kristoffersen e Pinturault, serve il riscatto

Nell'era post Hirscher hanno vinto sulla Gran Risa in gigante Henrik Kristoffersen (2019) e Alexis Pinturault (2020). Entrambi hanno bisogno di una scossa se vogliono mettere in discussione il dominio di Marco Odermatt. La leadership del 24enne elvetico sia in classifica generale che di specialità non stenta a vacillare.

9:38 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

Le gare dell'Alta Badia e della Val d'Isere, insieme a tutta la stagione di sci alpino, sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360 , la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022

9:35 - Alle 10 il gigante maschile

Buongiorno e buona domenica amici di Eurosport! Giornata di gare da non perdere per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Il programma prevede la prima manche del gigante maschile in Alta Badia alle 10:00, subito dopo tocca alle donne col Super G di Val d'Isere, poi si torna sulla Gran Risa alle 13:30 per la seconda manche di gigante

