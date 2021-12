La prima manche del gigante maschile di Val d'Isere on demand

Premium Sci alpino Val d'Isere | Gigante uomini (1a manche) 09:15-10:55 Live

Ad

9:27 - La startlist

Val d'Isère Dove tutto iniziò: Hirscher e la prima volta in Cdm a Val d'Isere IERI A 10:20

Sarà il nostro Luca De Aliprandini ad aprire il gigante di Val d'Isere. Dopo di lui scenderanno in ordine il campione del mondo Mathieu Faivre, Kranjec, Pinturault e Odermatt. Attenzione a Zubcic col numero 6 dato che la tracciatura "parla" croato. Pettorale numero 14 per Kristoffersen.

9:23 - Due pesanti assenze

Due grandi assenze in casa Austria: Roland Leitinger (secondo a Sölden) si è rotto il crociato lo scorso novembre ponendo fine troppo in anticipo alla stagione olimpica; manca all'appello anche Marco Schwarz per un infortunio alla caviglia. Il Wunderteam si affida specialmente a Stefan Brennsteiner (in crescita nella seconda metà della scorsa stagione) e Manuel Feller.

9:18 - I favoriti

Odermatt si presenta come leader in classifica generale e di specialità, avendo vinto il gigante d'apertura di Sölden. Ma attenzione proprio a Pinturault e Kristoffersen che amano particolarmente questo pendio e vogliono accorciare il gap in classifica generale. Tante possibili mine vaganti a cominciare da Zan Kranjec, terzo a fine ottobre. Ci proverà anche Luca De Aliprandini, a caccia del primo podio in Coppa del Mondo.

Odermatt a tutta, il Rettenbach è suo: rivivi la gara

9:13 - Il gigante maschile torna a Val d'Isere

Primo weekend dedicato esclusivamente alle discipline tecniche per quanto riguarda il settore maschile. Il gigante torna a far capolino a Val d'Isere per la prima volta dal 2018. In quell'occasione vinse Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Il norvegese ed Aleix Pinturault, sono i due atleti presenti oggi che hanno ottenuto più podi nella località francese.

9:08 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

Le gare del weekend così come tutta la stagione di sci alpino sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Goggia "alla Tomba", l'Italia del fondo continua a faticare...

9:05 - Tra poco la prima manche di gigante maschile

Buongiorno a tutti amici di Eurosport! La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Europa per un weekend all'insegna delle discipline tecniche al maschile e ancora una volta della velocità tra le donne. Alle 9:30 si parte con la prima manche del gigante maschile di Val d'Isere (Francia).

Val d'Isère Pinturault torna a casa: le sue quattro vittorie a Val d'Isere IERI A 10:06