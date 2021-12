La prima manche di slalom maschile on demand

9:50 - Fuori Meillard

Esce anche Loic Meillard. Non un buon inizio per la nazionale elvetica (oggi "orfana" di Odermatt, ricordiamo): Zenhaueusern nono a più di due secondi e gli altri due fuori.

9:44 - Grande Vinatzer! Secondo

Super prima manche di Alex Vinatzer! L'azzurro lascia poco più di un decimo nel primo intermedio, che recupera subito nel tratto centrale. Il resto della prova è tutta al livello di Noel, infatti chiude secondo a 12 centesimi dal francese, leader provvisorio.

9:42 - Muffat-Jeandet a ridosso della zona podio

Miglior tempo nel tratto iniziale, poi perde progressivamente. Ma nel complesso una buona manche di Muffat-Jeandet, quarto a poco più di mezzo secondo.

9:41 - Caduta di Aerni

Luca Aerni si fa sbalzare dagli sci sul cambio di direzione e cade di schiena. È il primo ritiro di giornata.

9:39 - Noel vola!

Clement Noel si porta in testa dominando per quasi tutta la manche. Il francese commette solo un piccolo errore sulla doppia dove ha sbagliato anche Pinturault, ma grazie al vantaggio accumulato negli intermedi precedenti resta davanti a Foss-Solevaag di 17 centesimi.

9:38 - Erroraccio di Pinturault

Alexis Pintrault finisce troppo lungo di linea ed è costretto ad infilare la doppia al contrario, perdendo un paio di secondi. Il suo è il tempo più alto fatto segnare finora.

9:37 - Schwarz sbaglia sul finale

Marco Schwarz, al ritorno dall'infortunio, resta abbastanza vicino al leader fino all'ultimo settore, dove si inciampa e lascia un capitale. È quinto a +2.36.

9:35 - Ancora Feller, dietro di pochissimo

Manuel Feller è ancora in stato di grazia dopo il terzo posto del giorno precedente in gigante. L'austriaco è secondo a 29 centesimi, l'unico che finora si è avvicinato così tanto a Foss-Solevaag.

9:34 - Anche Kristoffersen perde tanto

Pure Henrik Kristoffersen è dietro al connazionale Foss-Solevaag di oltre un secondo. Il norvegese classe '94 alza le braccia quasi incredulo.

9:32 - Zenhaeusern molto indietro

Ramon Zenhaeusern paga già un ritardo di 1"85. Brutta prova dell'elvetico.

9:30 - Foss-Solevaag il primo in gara

Tempo di 44.68 per Sebastian Foss-Solevaag. Una prima manche di slalom molto breve quella di Val d'Isere

9:26 - La startlist

Il primo a scendere è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, seguito da Ramon Zenhaeusern ed Henrik Kristoffersen. Poi gli austriaci Manuel Feller (ieri salito sul podio in gigante) e Marco Schwarz (tornato dall'infortunio). A questo punto, col numero 6 e 7 sarà il momento di Alexis Pinturault e Clement Noel. Vinatzer è il primo italiano col numero 10.

9:22 - Senza Odermatt, chi la spunterà?

Tanti i possibili pretendenti al successo oggi. La scorsa stagione abbiamo visto come in questa specialità tutto può succedere e c'è tanto equilibrio. Partono leggermente favoriti i padroni di casa Clement Noel e Alexis Pinturault, ieri secondo in gigante e con tanta voglia di "rubare" punti a Odermatt in classifica generale. Il 24enne elvetico infatti non è presente oggi.

9:15 - L'esordio di Vinatzer e degli altri azzurri in slalom

Finalmente il primo slalom della stagione di sci alpino. Tra gli italiani in gara fari puntati su Alex Vinatzer: dopo il 13° posto nel parallelo di Lech il classe '99 punta al podio e alla costanza di risultati in stagione. Partirà col pettorale 10. Gli altri azzurri: Manfred Moelgg (19), Stefano Gross (24), Giuliano Razzoli (30), Simon Maurberger (33), Tommaso Sala (37), Hannes Zingerle (63),

9:09 - La Coppa del Mondo di sci alpino live su Eurosport e Discovery+

9:05 - Tra poco via allo slalom maschile

Buongiorno amici di Eurosport e buona domenica! Alle 9:30 inizieranno gli uomini con la prima manche di slalom a Val d'Isere, un'ora dopo spazio al Super G con Sofia Goggia a caccia del quinto podio consecutivo, infine alle 13:00 la seconda manche tra i pali strettti.

