13:33 - Kristoffersen si salva

Manche non da lui ma Henrik Kristoffersen riesce a prendersi la leadership provvisoria. Potrebbe valergli la top-10 (era 11° dopo la prima manche) ma nulla di più.

13:32 - Male anche McGrath

Anche McGrath commette lo stesso errore nel medesimo punto dove è uscito Tonetti. Il norvegese riesce a rimanere tra le porte quasi per miracolo, ma perde un'esagerazione.

13:29 - Tonetti sbaglia

Che peccato per Riccardo Tonetti! Stava aggredendo il tracciato limitando i danni, ma si piega troppo e finisce lungo su una porta. Rientra in pista e termina la gara giusto per ottenere una manciata di punti

13:22 - Meillard passa davanti

Doppietta Svizzera al momento con Loic Meillard e Justin Murisier separati di 21 centesimi. Anche il miglior tempo di manche appartiene agli elvetici, con Thomas Tumler al momento in quinta posizione.

13:21 - Braathen dietro a Murisier

Continua la rimonta di Murisier. Dopo gli errori di Zampa e Read, finisce alle spalle dell'elvetico anche Braathen: secondo a 15 centesimi.

13:16 - Murisier nuovo leader

Justin Murisier passa in testa nella seconda manche nonostante un errore nel tratto centrale. L'elvetico tiene testa a Radamus per 19 centesimi.

13:12 - Radamus resiste

River Radamus con le unghie e con i denti riesce a mantenere la posizione gestendo tutto il vantaggio fino al centesimo. È leader della classifica di misura (un centesimo davanti a Tumler).

13:10 - Secondo Borsotti

Buona seconda manche di Giovanni Borsotti, stavolta più all'attacco e tra i più veloci nel tratto centrale. Chiude alle spalle di Tumler di 44 centesimi, ex aequo con Tumler.

13:06 - Cade Philp

Trevor Philp tocca con lo scarpone e scivola. Primo ritiro di questa seconda parte di gara. Hofer sale di un'altra casella.

13:04 - Delusione Nestvold-Haugen

Gara da archiviare per il norvegese Nestvold-Haugen, virtualmente in ultima posizione e superato anche da Alex Hofer (che guadagna una posizione).

13:03 - Tumler decisamente meglio

Thomas Tumler sovrasta Hofer in tutti i settori e si porta provvisoriamente al comando della seconda manche. C'è aria di rimonta per l'elvetico.

13:00 - Alex Hofer taglia il traguardo

Ora è ufficiale, Alex Hofer va a punti per la seconda volta in carriera. Visibilità ottima e meno curva rispetto alla prima manche.

12:50 - Tutto pronto per la seconda manche

Alle 13:00 inizia la seconda manche. Ad aprire le danze l'azzurro Alex Hofer (ultimo dei qualificati), in gara anche Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini. In testa dopo la prima manche c'è Marco Odermatt.

11:45 - Gut vince, Goggia ancora a podio!

Si chiude il primo Super G di Sankt Moritz! Vince Lara Gut-Behrami, ma una super Sofia Goggia è seconda. Terza Shiffrin, Curtoni, Brignone e Bassino in top 10.

Gut ingiocabile, vince il Super G davanti a Goggia

11:20 - Nicol Delago lontana

Tanta fatica per Nicol Delago, penalizzata anche da una visibilità non eccellente. Chiude 20esima a oltre 4 secondi.

11:18 - Raedler quinta!

Ariane Raedler da applausi! L'austriaca disputa una gran gara e chiude quinta, facendo scalare di una posizione Curtoni, Brignone e Bassino.

11:11 - Brava Holdener!

Wendy Holdener rientra in velocità e piazza una gran prova! Chiude sesta a 1.87, appena davanti a Brignone e Bassino.

11:09 - Gagnon in top 10

Discreta gara di Marie-Michele Gagnon, che chiude nona a 2.42. Quattro italiane nelle prime sette al momento!

11:05 - Goggia clamorosa, seconda!

Grandissima gara, di nuovo, di Sofia Goggia! Sempre al limite, l'unica a tenere il ritmo di Gut! Chiude seconda a 18 centesimi, che spettacolo la bergamasca!

11:03 - Mowinckel terza!

Ragnhild Mowinckel butta Curtoni giù dal podio! Terza la norvegese! Bellissima gara, chissà se la ritroviamo dopo tanta sfortuna! Paga 1.45 da Gut.

11:00 - Fuori Haaser e Worley

Prime uscite di giornata, con protagoniste Ricarda Haaser e Tessa Worley. Nicole Schmidhofer scende sempre in sciurezza - vista anche la visibilità non ottimale - e chiude 13esima a 3.87, dietro anche a Marsaglia.

10:52 - Bassino quinta

Non male l'esordio stagionale di Marta Bassino, in corsa per il podio fino all'ultimo intermedio. poi perde un po' di velocità ed è quinta a 2.01. Italiane terza, quarta e quinta al momento, sono scese in undici.

10:57 - Hofer qualificato nel gigante maschile

Aggiornamento da Val d'Isere, dove Alex Hofer si qualifica alla seconda manche col 30esimo tempo. Rivedremo anche De Aliprandini, Tonetti e Borsotti. Nulla da fare per Maurberger, Della Vite, Franzoni e Zingerle.

10:48 - Suter e Puchner faticano

Corinne Suter lontanissima dalle migliori, chiude settima a 2.95. Resiste Curtoni al terzo posto a 1.74 da Gut. Brignone quarta. Mirjam Puchner rischia di inforcare e perde terreno, alla fine è sesta a 2.41.

10:44 - Shiffrin seconda

Mikaela Shiffrin in seconda posizione a 1.18. Non male la statunitense, ma Gut ha fatto un altro sport.

10:43 - Gut da paura!

Lara Gut-Behrami piazza il colpo! La svizzera fa la differenza nella parte centrale e fa il vuoto, clamoroso! 1.74 su un'ottima Curtoni! Gara perfetta!

10:41 - Johnson terza

Breezy Johnson non spaventa le due azzurre e chiude terza a 67 centesimi. Ora prova del nove con Lara Gut.

10:40 - Brignone seconda

Brignone dietro di un soffio! Buona prova di Federica, sempre sui tempi di Curtoni, ma sul traguardo è seconda per 16 centesimi! Due italiane al comando, gara ancora lunghissima ovviamente.

10:35 - Curtoni non male!

Brava Elena Curtoni! La seconda azzurra in gara fa la differenza da metà tracciato in giù e va al comando con 1.23 su Nufer!

10:33 - Nufer davanti

Anche Priska Nufer non disputa una gara impeccabile, ma riesce ad andare al comando con 14 centesimi su Marsaglia. La sensazione è che questo tempo si possa abbassare di parecchio.

10:31 - Si parte con Marsaglia

Francesca Marsaglia apre le danze sulla Corviglia. L'azzurra chiude in 1:22.93, con un paio di sbavature. Non il pettorale migliore in un Super G.

10:25 - Nove azzurre in gara

Tante italiane possono fare bene oggi. Vediamo i loro pettorali di partenza: 1 Francesca Marsaglia, 3 Elena Curtoni, 5 Federica Brignone, 11 Marta Bassino, 17 Sofia Goggia, 24 Nicol Delago, 38 Roberta Melesi, 42 Karoline Pichler, 46 Nadia Delago.

10:23 - Tocca alle donne, c'è il Super G

Ci spostiamo in Svizzera, dove sta per partire il Super G di Sankt Moritz, seconda gara stagionale in questa disciplina! Via alle 10.30.

10:16 - Situazione italiani dopo la prima manche

Buone sensazioni da Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti. Il vice-campione del mondo è quinto a 95 centesimi, mentre l'altro azzurro è tredicesimo (+1.71) e sicuro di qualificarsi alla seconda manche. Più a rischio invece Giovanni Borsotti, 23° su 27 partiti a +2.65.

10:08 - Molto meglio Tonetti

Bravo Riccardo Tonetti, buona prima manche per lui. Dopo un errore nella parte alta, si riscatta difendendosi bene e limitando il passivo a +1.71, che vale la dodicesima posizione provvisoria.

10:07 - Borsotti in ritardo

Grave errore di Giovanni Borsotti nello stesso punto dove aveva sbagliato De Aliprandini, ma finendo persino sulla neve riportata. L'azzurro segna il penultimo tempo di manche, a +2.65.

9:59 - Feller in nona posizione

Manuel Feller si mette davanti al connazionale Brennsteiner in nona posizione a +1.20 dal leader. Un errore nella parte alta, poi si difende bene sul finale.

9:56 - La situazione dopo i primi 15

Marco Odermatt è ancora solo al comando con 32 centesimi di vantaggio su Pinturault e 33 su Zubcic. Rimane stabile in quinta posizione Luca De Aliprandini, tra i migliori nella prima metà.

9:54 - Kristoffersen lontano dal podio

Anche Henrik Kristoffersen soffre molto la prima manche, pagando circa un secondo e mezzo, ma il norvegese resta in lizza per la top-5, non così tanto distante.

9:52 - Schmid buon sesto

Buona prima manche di Alexander Schmid, sesto a +1.09 da Odermatt. Paga "solo" tre decimi dal leader della classifica nell'ultimo settore

9:51 - Brennsteiner settimo

Fanno tutti più fatica a restare vicino alle prime posizioni, perdendo un capitale nella seconda parte del tracciato. Stefan Brennsteiner è quello che riduce i danni pagando poco meno di un secondo e piazzandosi in settima posizione.

9:44 - Malissimo Nestvold-Haugen

Nestovld-Haugen rischia addirittura la qualificazione in seconda manche, arrivando al traguardo con un passivo di oltre 3 secondi. Completamente fuori ritmo e mai in palla il norvegese.

9:40 - Anche Zubcic in zona podio

Filip Zubcic termina la prima manche in terza posizione distante 33 centesimi da Odermatt, un centesimo in più di Pinturault. De Aliprandini scivola in quinta posizione a 95 centesimi di ritardo dal leader.

9:38 - Ma è ancora grande Odermatt!

Risponde subito alla grande Marco Odermatt! Il leader della generale paga pochissimo da Pinturault a metà tracciato per poi sfogarsi sul finale: 32 centesimi di vantaggio dal francese, ancora una volta impressionante

9:37 - Gran manche di Pinturault

Pubblico già in ovazione per Alexis Pinturault! Manche dominata e 53 centesimi di vantaggio sul connazionale Faivre.

9:35 - Kranjec dietro

Zan Kranjec era in vantaggio su Faivre nel terzo settore, poi paga troppo sul finale come De Aliprandini, finendo addirittura dietro all'azzurro.

9:33 - Faivre passa davanti a De Aliprandini

Mathieu Faivre passa subito davanti all'azzurro. Il francese era indietro di quasi mezzo secondo a metà gara, poi recupera tutto sul finale fermando il cronometro 10 centesimi prima.

9:31 - De Aliprandini al traguardo

Manche all'attacco per Luca De Aliprandini che chiude col tempo di 1:08.09. Un solo errore, un po' lungo su una porta poco prima dell'ultimo settore.

9:27 - La startlist

Sarà il nostro Luca De Aliprandini ad aprire il gigante di Val d'Isere. Dopo di lui scenderanno in ordine il campione del mondo Mathieu Faivre, Kranjec, Pinturault e Odermatt. Attenzione a Zubcic col numero 6 dato che la tracciatura "parla" croato. Pettorale numero 14 per Kristoffersen.

9:23 - Due pesanti assenze

Due grandi assenze in casa Austria: Roland Leitinger (secondo a Sölden) si è rotto il crociato lo scorso novembre ponendo fine troppo in anticipo alla stagione olimpica; manca all'appello anche Marco Schwarz per un infortunio alla caviglia. Il Wunderteam si affida specialmente a Stefan Brennsteiner (in crescita nella seconda metà della scorsa stagione) e Manuel Feller.

9:18 - I favoriti

Odermatt si presenta come leader in classifica generale e di specialità, avendo vinto il gigante d'apertura di Sölden. Ma attenzione proprio a Pinturault e Kristoffersen che amano particolarmente questo pendio e vogliono accorciare il gap in classifica generale. Tante possibili mine vaganti a cominciare da Zan Kranjec, terzo a fine ottobre. Ci proverà anche Luca De Aliprandini, a caccia del primo podio in Coppa del Mondo.

9:13 - Il gigante maschile torna a Val d'Isere

Primo weekend dedicato esclusivamente alle discipline tecniche per quanto riguarda il settore maschile. Il gigante torna a far capolino a Val d'Isere per la prima volta dal 2018. In quell'occasione vinse Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Il norvegese ed Aleix Pinturault, sono i due atleti presenti oggi che hanno ottenuto più podi nella località francese.

9:08 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

Le gare del weekend così come tutta la stagione di sci alpino sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

9:05 - Tra poco la prima manche di gigante maschile

Buongiorno a tutti amici di Eurosport! La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Europa per un weekend all'insegna delle discipline tecniche al maschile e ancora una volta della velocità tra le donne. Alle 9:30 si parte con la prima manche del gigante maschile di Val d'Isere (Francia).

