Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Nicol Delago cade, la sorella corre ad abbracciarla

VAL D'ISERE - Piccolo spavento in casa Delago: Nicol, reduce dall'infortunio al tendine d'Achille, cade in discesa ma si rialza poco dopo e scende sulle sue gambe al parterre. Lì accorre la sorella Nadia per confortarla.

00:01:15, un' ora fa