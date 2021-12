Alex Vinatzer risponde subito presente al primo slalom della alle spalle soltanto di Clement Noel. Ma tra lui e il francese ballano 12 centesimi. Si può sognare in grande nella seconda manche. risponde subito presente al primo slalom della stagione di Coppa del Mondo . Nonostante un errore nella parte alta, il classe '99 azzurro si riprende immediatamente e si piazza. Ma tra lui e il francese ballano 12 centesimi. Si può sognare in grande nella seconda manche.

Vinatzer secondo, nonostante un errore

La cronaca

I primi scesi dopo Foss-Solevaag pagano un’enormità, dando l’impressione che la prestazione del norvegese sia difficile da pareggiare. Persino Pinturault delude davanti al proprio pubblico, sbagliando linea e costretto a prendere una doppia al contrario: alla fine è clamorosamente fuori dai trenta. Allora ci pensa l’altro padrone di casa, Clement Noel, a fare meglio nonostante una prova non perfetta (piccola sbavatura nella doppia).

Pochissimi altri riescono a tenere testa a Noel, e tra questi c'è proprio Vinatzer: l'unica pecca la commette nei primi pali, ma con un numero lascia circa due decimi al primo intermedio, per poi recuperarli tutti nel tratto centrale. Da lì in poi scia praticamente alla pari di Noel, fermando il cronometro 12 centesimi in più del 24enne francese e cinque centesimi meglio di Foss-Solevaag, terzo. L'altro è l'elvetico Tanguy Nef, quarto a 0"41 di ritardo.

resta sotto al mezzo secondo anche Manuel Feller (+0.46), in stato di grazia dopo il terzo posto del I distacchi sono contenuti,(+0.46), in stato di grazia dopo il terzo posto del gigante nella giornata precedente . Sesto un altro francese, Victor Muffat-Jeandet, a 53 centesimi. Da questa posizione in su tutto può cambiare nella prossima metà di gara. Anche se dalla settima poszione in giù non sono tanto in là: lo svedese Kristoffer Jakobsen e il croato Filip Zubcic ex-aequo a 81 centesimi, Sandro Simonet a +0.98 e in decima posizione ad un secondo esatto Daniel Yule e Dave Ryding.

Non mancano le delusioni. Henrik Kristoffersen chiude la prima manche 18° ad oltre un secondo e mezzo, anche lui incredulo. Ramon Zenhaeusern fa ancora peggio, 25° a due secondi. Il taglio della qualificazione in seconda manche lo fissa Timon Haugan a 2"20 e ne restano fuori nomi altisonanti come quelli del nostro Manfred Moelgg (31° e fuori per due centesimi), Marco Schwarz (ma l'austriaco torna proprio oggi da un infortunio) e il già citato Alexis Pinturault.

Quattro gli azzurri qualificati in seconda manche. Oltre all'ottimo secondo posto di Alex Vinatzer troviamo Stefano Gross 17° (+1.52), Giuliano Razzoli 21° (+1.65) e Tommaso Sala 23° (+1.84), che qui a Val d'Isere ha ottenuto il miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo (13° cinque anni fa).

