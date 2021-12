Tamara Tippler out! L'austriaca finisce nelle reti all'ingresso del punto più tecnico del tracciato, all'intermedio precedente pagava 30 centesimi da Curtoni. Gara interrotta.

Cornelia Huetter è più pulita di Curtoni, ma resta sempre in luce rossa e chiude seconda a 44 centesimi. L'impressione è che ci sia margine per battere il tempo dell'azzurra.

Elena Curtoni va in testa con 67 centesimi su Venier. Più aggressiva dell'austriaca l'azzurra, che però in qualche passaggio ha perso la linea ideale e si è scomposta. Veloce comunque, stiamo a vedere.

Stephanie Venier chiude la sua prova in 1:43.90. L'austriaca ha commesso un paio di sbavature, vediamo quanto le costeranno.

Marie-Michele Gagnon apre le danze: la canadese, però, si sbilancia dopo un salto ed esce dal tracciato. Caduta senza coseguenze, per fortuna.

Con Mikaela Shiffrin oggi assente, Sofia Goggia può puntare a prendersi anche la testa della classifica di Coppa del Mondo. La bergamasca deve vincere, essendo staccata di 90 punti dalla statunitense.

andrà a caccia del terzo successo in tre discese stagionali, dopo aver dominato le prime due a Lake Louise. Occhio a, seconda due volte in Canada, e poi alle austriachee alla svizzera, giusto per citarne alcune. Ma l'Italia ha diverse frecce al suo arco, oltre a Goggia. Assente Lara Gut-Behrami, risultata positiva al Covid-19

Sono otto le azzurre al via di questa discesa, su 46 atlete presenti nella startlist. Questi i pettorali delle nostre: 3 Elena Curtoni, 6 Marta Bassino, 7 Sofia Goggia, 11 Nadia Delago, 16 Federica Brignone, 23 Nicol Delago, 28 Francesca Marsaglia, 42 Roberta Melesi.

