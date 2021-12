Sofia Goggia ha vinto ha vinto la discesa libera della Val d'Isere , prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra si è imposta in terra francese, firmando il suo terzo sigillo stagionale in questa specialità: dopo la doppietta di Lake Louise è arrivata anche l’affermazione in questo appuntamento pre-natalizio, su tre gare veloci disputate ha sempre messo la testa davanti alle avversarie. In aggiunta anche l’affermazione nel superG in terra canadese e ora il primo posto nella classifica generale, con dieci punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin.

“La maestra di nuovo in cattedra”: Goggia inarrestabile in discesa

L'azzurra ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: "Sono molto contenta, avevo addosso una grande tensione, perché sentivo di avere poco margine su questa pista. Dovevo dare tutto: non ho sciato benissimo, ci ho messo cuore e quando è così riesco sempre a cavarmela". La campionessa olimpica di discesa libera è dunque balzata al comando della graduatoria, ma quando le viene chiesto un parere riguardo al suo piazzamento cerca di svicolare: “Siamo al 20 dicembre (in realtà 18 dicembre, n.d.r.) e quindi non guardo a queste cose". Domenica andrà in scena un superG sempre in Val d’Isere, Mikaela Shiffrin è spaventata e ha deciso di tornare sui suoi passi: non doveva gareggiare e invece domani la vedremo regolarmente in pista.

