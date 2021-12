Sci Alpino

Slalom - Vinatzer, che beffa! Sbalzato via, salta la penultima porta

Val d'Isère - Terribile epilogo per Alex Vinatzer, che era in piena corsa per il secondo posto nello slalom, ma esce male da un palo e salta la penultima porta, cadendo al traguardo.

00:01:09, 21 minuti fa