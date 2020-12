Dominik Paris ha conquistato un positivo decimo posto nella discesa libera della Val d’Isere (a 62 centesimi dal vincitore, lo sloveno Martin Carter), prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro, rientrato nel weekend in Francia dopo l’infortunio dello scorso inverno, sta pian piano recuperando la forma dei giorni migliori ed è davvero vicinissimo agli altri big del Circo Bianco. L’altoatesino si lancia così con grande ottimismo verso l’appuntamento della Val Gardena in programma il prossimo fine settimana e guarda già con ottimismo alle prove veloci di Bormio, in calendario subito dopo Natale.

Il nostro portacolori è ben pimpante sugli sci e non vede l’ora di poter battagliare per le posizioni di vertice. Il suo ottimismo è parso evidente nell’intervista concessa ai microfoni di RaiSport al termine della gara: “Sono abbastanza soddisfatto, sono molto felice di questa gara. Mi sono tornate le sensazioni dell’anno scorso, sono riuscito a divertirmi. Non c’è ancora sicurezza, ma è stata una bella gara. Il distacco è contenuto e non manca tantissimo (per essere alla pari degli altri, ndr). A tratti molto bene, non c’è ancora fluidità e scioltezza: sto lavorando e penso che gara dopo gara venga tutto meglio“.