Vincent Kriechmayr si è imposto nella seconda prova cronometrata della discesa libera della Val d'Isere . Il velocista austriaco ha fermato il cronometro sul 2’06”09 con 66 centesimi di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde , che ieri aveva stabilito il miglior tempo. Ottime indicazioni in casa Italia arrivano da un positivo Matteo Marsaglia , che si è confermato il migliore degli azzurri in queste prove sulla Oreiller-Killy. Marsaglia ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 82 centesimi da Kriechmayr, precedendo il sorprendente canadese Brodie Seger (+1.07), l’austriaco Daniel Hemetsberger ed il francese Johan Clarey, quinti a pari merito con un ritardo di 1.11 dalla vetta.

Discorso simile anche per i due azzurri più attesi, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Il primo è quarantesimo a 2.82 da Kriechmayr, mentre il secondo è quarantunesimo a pari merito proprio con Feuz a 2.91. Sia Innerhofer sia Paris hanno deciso di non forzare in queste due prove e studiare le linee già in vista del supergigante di domani e soprattutto della discesa di domenica.