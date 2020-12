Sci Alpino

Sci alpino, Mauro Caviezel vince il SuperG di Val d'Isère

Problemi al tendine d'Achille operato in estate, eppure Mauro Caviezel piazza la zampata nel primo SuperG di stagione davanti a Sejersted e Walder. Podio inedito, italiani indietro. Primo successo in carriera per lo svizzero.

00:01:09, 2604 Visualizzazioni, 15 ore fa