Sci Alpino

Trancia le reti di protezione a 115 km/h: ansia per Schmidhofer

Caduta spaventosa per Nicole Schmidhofer nella prima discesa femminile in Val d'Isere. L'austriaca finisce contro le protezioni ad alta velocità e sfonda le reti. L'atleta è sempre rimasta cosciente ed è stata portata via con il toboga.

00:01:56, 3115 Visualizzazioni, un' ora fa