Contrordine per Federica Brignone e niente discesa n.2 sulle nevi di Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Nella serata di venerdì la campionessa azzurra aveva comunicato, attraverso quanto riportato dalla FISI, l’idea di gareggiare dopo che aveva rimediato una caduta nel corso di una prova che ha visto diversi incidenti. Nella prima delle due discese in programma sulla Oreiller-Killy sono state infatti ben cinque le atlete (compresa Brignone) a non rimanere in piedi nella zona a massima velocità, con l’austriaca Nicole Schmidhofer ad avere le conseguenze più importanti. Come riportato dalle cronache, l’austriaca ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per questo dovrà rinunciare all’intera stagione. Certo, se si guarda alla dinamica dell’incidente le conseguenze avrebbero potuto essere ben più serie.