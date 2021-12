Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Sofia Goggia raggiunge Compagnoni, doppietta in Val d'Isere

VAL D'ISERE - Altra doppietta stagionale di Sofia Goggia, che dopo la discesa del giorno precedente non lascia scampo alle avversarie in Super G. Quarta vittoria in sei gare per la bergamasca, che raggiunge Deborah Compagnoni a 16 vittorie in Coppa del Mondo. Ancora una volta è festival italiano in questa specialità, sfiorata la tripletta con Elena Curtoni e Federica Brignone.

00:01:58, un' ora fa