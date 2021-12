Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo - Hirscher, la prima vittoria è a Val d'Isere

VAL D'ISERE - L'epopea di Marcel Hirscher iniziò il 13 dicembre 2009, quando proprio in Francia conquistò la prima delle sue 67 vittorie in Coppa del Mondo, battendo in gigante gente come Benny Raich e Massimiliano Blardone.

