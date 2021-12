Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo - Pinturault torna a casa: le sue quattro vittorie a Val d'Isere

VAL D'ISERE - La Coppa del Mondo maschile si prepara alla classica tappa nella località francese e Alexis Pinturault vuole mettersi in mostra. Il detentore della Sfera di cristallo ha già vinto quattro volte in passato su queste nevi, due in slalom e due in gigante.

00:01:35, 42 minuti fa