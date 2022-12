Lucas Braathen apre quella nuova con il successo a Val d’Isère. Una prestazione eccezionale per il 22enne di Oslo Continua la striscia di vittorie consecutive della Norvegia nello slalom maschile. Dopo le quattro ottenute nel finale della scorsa stagione,apre quella nuova con il successo a Val d’Isère. Una prestazione eccezionale per il 22enne di Oslo , che ha dominato nella seconda manche (ovviamente con il miglior tempo), infliggendo distacchi abissali a tutti gli avversari.

In seconda posizione ha concluso Manuel Feller, staccato di 84 centesimi dalla vetta, con l’Austria che deve ancora rimandare la prima vittoria stagionale. Terza posizione per lo svizzero Loic Meillard, che ha accusato 98 centesimi dallo scatenato Braathen.

Il distacco dal fenomeno norvegese sale sopra il secondo già dalla quarta posizione dello svedese Kristoffer Jakobsen (+1.06), che ha preceduto il francese Alexis Pinturault (+1.33) ed il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.35), che è sprofondato nella seconda manche dopo aver concluso la prima in testa.

Settimo lo svizzero Daniel Yule (+1.37) davanti all’ennesimo norvegese Timon Haugan (+1.75) e all’austriaco Marco Schwarz (+1.87). Splendido decimo posto per Tobias Kastlunger (+1.93), che rimonta ben sedici posizioni e centra il miglior piazzamento della carriera in Coppa del Mondo. L’azzurro era già stato bravissimo a qualificarsi per la seconda manche con il pettorale 67, pettorale più alto entrato nei 30 e soprattutto da riserva, visto che era stato convocato al posto dell'infortunato Giuliano Razzoli.

Purtroppo è arrivata l’ennesima uscita di pista di Alex Vinatzer, la terza consecutiva in quel di Val d’Isère. Diciassettesimo Tommaso Sala (+2.30) e ventitreesimo Stefano Gross (+2.88).

Nella classifica di Coppa del Mondo Marco Odermatt è sempre al comando con 520 punti contro i 380 di Aleksander Aamodt Kilde, mentre al terzo posto c’è proprio Lucas Braathen con 215.

