Il programma di giornata prevede alle 9:30 la prima manche dello slalom maschile in Val d’Isere, seguita subito dopo (ore 10:30) dallo slalom femminile di Sestriere; seconde manche a partire dalle 12:30 (maschile) e 13:30 (femminile). Tutte le gare sono visibili in diretta e streaming sui canali Eurosport, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale della Coppa del Mondo di sci alpino.

Ad

La prima manche di slalom maschile on demand

Val d'Isère Odermatt non ha rivali, Della Vite-Maurberger sfiorano la top-10 20 ORE FA

Premium Alpine Skiing Val d'Isere | Men's Slalom 09:15-10:55 Live

9:26 - Tanta neve in Val d'Isere

È nevicato anche nella notte sulle Alpi francesi, ci sono le condizioni ideali finalmente per vedere grande spettacolo e una gara equilibratissima. Ricordiamo che nell'annata precedente su dieci slalom (più quello olimpico) abbiamo avuto otto vincitori differenti.

9:20 - Gli azzurri in gara: speranze Vinatzer e Sala, fuori Razzoli

Le speranze azzurre di giornata in Coppa del Mondo sono tutte rivolte principalmente su Alex Vinatzer, dato che tra le donne l'obiettivo è entrare nelle prime trenta. Il 23enne gardenese non trova il podio da quasi due anni, ma la scorsa stagione ci è arrivato vicino molto spesso, come a Val d'Isere quando è uscito di scena a pochissimi metri dall'arrivo.

Sarà interessante rivedere anche Tommaso Sala all'opera, dopo aver disputato una stagione costantemente nei piani alti della classifica, anche se è mancato il podio. Gli altri italiani al cancelletto: Simon Maurberger, Stefano Gross e Tobias Kastlunger. Assente Giuliano Razzoli per problemi alla schiena.

Vinatzer, che beffa! Sbalzato via, salta la penultima porta

9:15 - Avremo un nuovo vincitore in Coppa del Mondo 2022/2023

La notizia del giorno tra gli uomini è che avremo un nuovo vincitore in questa stagione di Coppa del Mondo. Finora infatti le prime sei gare se le sono spartite equamente l’elvetico Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con tre successi a testa, ma entrambi non gareggiano in slalom. Chi avrà la meglio in Val d’Isere? Almeno una decina di nomi possono giocarsi il primo gradino del podio.

Odermatt, sempre lui! Gigante dominato in Val d'Isère, rivivi la gara

DOVE SEGUIRE LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO IN TV E STREAMING

Tutto il meglio della stagione dello sci alpino 2022/23 verrà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e Discovery+ . Le gare maschili saranno commentate da Zoran Filičić e Silvano Varettoni, mentre le gare femminili saranno commentate da Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

9:10 - Tutto pronto per il primo slalom maschile della stagione

Amiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo i giganti di ieri, oggi è il momento delle prove tra i pali stretti. Si parte tra venti minuti con la prima manche di slalom maschile sulla Face de Bellevard di Val d'Isere, in Francia.

Tripudio per Bassino, torna a vincere in casa! Rivivi il successo

Val d'Isère Odermatt, sempre lui! Gigante dominato in Val d'Isère, rivivi la gara 20 ORE FA