Dalle prime danze attorno ai pali stretti una cosa l’abbiamo capita: anche quest’anno lo slalom maschile regalerà alto equilibro e numerosi colpi di scena. Prima ancora di sapere il risultato della prima gara tra i rapid gates abbiamo già un’altra notizia: ci sarà un nuovo vincitore nella Coppa del Mondo 2022/2023 , data l’assenza dei due che hanno cannibalizzato l’avvio di stagione , Odermatt e Kilde. Chi sembra volerne approfittare maggiormente sono proprio i compagni di squadra del 30enne di Baerum, secondo in classifica generale quasi appaiati tra loro e che hanno approfittato della pista pulita:ci mette un po’ a trovare ritmo, ma dal muro in giù è impareggiabile e alla fine beffa Braathen per sette centesimi. Alle loro spalle, l'austriacosi conferma ai piani alti portandosi provvisoriamente sul podio, guidando un lungo trenino di inseguitori, come sempre ricco di bandiere differenti.

La bandierina che manca nella top-10, ancora una volta in questo inizio di stagione, è quella tricolore. Ma non manca molto: Alex Vinatzer ci è arrivato vicino, salvo poi venire scalzato per tre centesimi dal bulgaro Popov e successivamente dallo svedese Jakobsen, ad un soffio dalla zona podio e apparso nuovamente in fiducia dopo i sette ritiri della scorsa stagione, grazie al reset della pausa estiva. Ciò che non ha permesso all'azzurro classe '99 di essere lì con i tempi dei primi è stata una parte alta in completo affanno, commettendo un errore che lo frena sul ripido: probabilmente senza quell'incespicatura avrebbe tappato il buco tra la seconda e la terza posizione, considerati gli ultimi due intermedi sciati alla pari del leader di metà gara. Si qualificano nei trenta altri due italiani, Tommaso Sala e Stefano Gross, entrambi a ridosso delle prime venti posizioni (rispettivamente 21° e 22°), non vedremo invece nella seconda manche in programma alle ore 12:30 Simon Maurberger per colpa di un'inforcata nelle prime porte, ed è un peccato considerato il buon risultato nel gigante della giornata precedente