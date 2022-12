Sci Alpino

Tobias Kastlunger, che rimonta nella seconda manche! Riguardalo

Tobias Kastlunger, col 67, è il pettorale più alto a qualificarsi per la seconda manche. Era 26°, fa un tempo di manche imprendibile per tanti e realizza una rimonta incredibile con tanti punti guadagnati in coppa del mondo. È decimo, subentrato al posto del non convocabile Razzoli, e col secondo miglior tempo di manche. Gara spettacolare.

00:01:38, un' ora fa