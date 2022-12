Rapid gates che parlano decisamente norvegese in Coppa del Mondo al maschile. Dopo le quattro affermazioni della passata stagione, Lucas Braathen è tornato a bussare alla porta del successo grazie al sigillo sulle nevi di Val d’Isère. , che ha dominato nella seconda manche (ovviamente con il miglior tempo), infliggendo distacchi abissali a tutti gli avversari. che parlano decisamente norvegese in Coppa del Mondo al maschile. Dopo le quattro affermazioni della passata stagione, Una prestazione eccezionale per il 22enne di Oslo , che ha dominato nella seconda manche (ovviamente con il miglior tempo), infliggendo distacchi abissali a tutti gli avversari.

Poco da fare per l’austriaco Manuel Feller, secondo a 84 centesimi dalla vetta, mentre in terza posizione ha terminato lo svizzero Loic Meillard, che ha accusato 98 centesimi dal fantastico Braathen. C’è però motivo per cui sorridere in casa Italia, per quanto fatto da Tobias Kastlunger.

L’azzurro si è reso protagonista di una strepitosa rimonta nella seconda manche, guadagnando ben sedici posizioni e centrando il miglior piazzamento in carriera nel massimo circuito internazionale, ovvero decimo. Kastlunger aveva già compiuto una piccola impresa a qualificarsi per la seconda manche con il pettorale n.67. Nella seconda run si è decisamente superato.

Delusione invece per lo slalomista azzurro più atteso, ovvero Alex Vinatzer, uscito di pista. Un peccato per lui visto che i suoi tempi erano da podio. Punti sono arrivati, invece, per Tommaso Sala (17°) e per Stefano Gross (23°), condizionato da problemi fisici accusati tra le due manche.

Di seguito le dichiarazioni degli azzurri (fonte: FISI):

Tobias Kastlunger:

Sono onorato e contento di aver riportato l’Italia in top ten in slalom e sono felicissimo. Peccato per Vinni e gli altri, però stanno sciando benissimo anche loro e i risultati arriveranno. Questa mattina era una bellissima giornata e la pista era perfetta. Mi sentivo bene e ho dato tutto come al solito ed è andata bene. Sono davvero felice.

Alex Vinatzer: “Ho sciato meglio nella seconda rispetto alla prima, mi sentivo bene sullo sci e bene in spinta, poi ho commesso un errore, mi sono fatto scappare il piede e ho inforcato. Sono contento che la velocità ci sia. La prima gara di Val d’Isère è sempre tosta, ma adesso siamo partiti e ci riproviamo a Campiglio”.

Tommaso Sala: “La seconda manche è andata sicuramente meglio, sono partito con l’idea di attaccare e basta. E’ un punto di partenza per la stagione”.

Stefano Gross: “Dopo la prima non sono stato per nulla bene. Ho fatto la seconda stringendo i denti. Cercherò di rimettermi al meglio per Campiglio”.

