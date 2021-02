Lara Gut-Behrami si è confermata in una condizione eccezionale nella prima discesa in programma sulle nevi della Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La svizzera ha ottenuto il quinto successo stagionale in Coppa, precedendo sul filo di lana l’austriaca Ramona Siebenhofer di 0″02 e la connazionale Corinne Suter di 0″26. In casa Italia, la migliore è stata Laura Pirovano, ottava a 90 centesimi dalla 29enne ticinese e molto brava a esprimersi su un tracciato non troppo adatto alle sue caratteristiche: “Sono soddisfatta anche perché è una pista dove bisogna essere brave a far correre gli sci, quindi sapevamo che per noi italiane non sarebbe stata facilissima. Sono partita provando a dare tutto ciò che avevo, qualche errore l’ho fatto, ma domani c’è un’altra gara e spero di riuscire a migliorare ancora qualcosa. Sto comunque trovando una buona continuità di risultati”, le sue parole nell’intervista alla Rai.