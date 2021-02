Chi può fermare Lara Gut-Behrami ? Il 2021 della ticinese è capolavoro continuo, Mondiale o Coppa del Mondo non fa differenza. Dopo le tre medaglie iridate, la 29enne di Sorengo si prende anche la prima discesa sulla VolatA della Val di Fassa . Due centesimi per bruciare Ramona Siebenhofer, lo stesso margine con cui aveva beffato Mikaela Shiffrin nel gigante di Cortina. Straordinariamente brava e assistita anche dagli dèi della neve, in questo momento. Un successo, il primo stagionale in discesa, che le permette di scavalcare Petra Vlhova (oggi comunque discreta ottava) in testa alla classifica generale per un finale che si preannuncia pirotecnico. Terzo posto per Corinne Suter , sempre presente ai vertici quando si superano i 100 km/h.

Top 5 racchiusa in un pugno di centesimi, con Kira Weidle quarta e Breezy Johnson quinta. Le altre sono più staccate. Kajsa Vickhoff Lie vince la campagna per il sesto posto, ma ci si aspettava qualcosa di più da lei dopo il miglior tempo in prova. Lo stesso vale per Marie-Michele Gagnon che la segue, mentre può ritenersi soddisfatta Laura Pirovano: ottava e migliore delle italiane, brava soprattutto nella parte centrale del tracciato. Chiudono la top 10, in ex aequo, due big come Petra Vlhova e Michelle Gisin, protagoniste di una gara fotocopia (avvio bruciante e qualche difficoltà nella seconda parte di gara) in rapida successione.