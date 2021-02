“A prescindere dal risultato, sono soddisfatta perchè sono tornata a sciare come so: non avevo fame di vittoria, ma di rimettere insieme il puzzle dopo la delusione di Cortina.” Ma c’è un trucco. “Il segreto è cominciare a prendere le cose come vengono: mi sono detta, se devo vivere malissimo per vincere, per me non ne vale la pena. "In questa stagione – ha concluso la 30enne – mi sono ammazzata di lavoro, mentalmente dico: all’inizio non sciavo bene e i risultati non arrivavano. Poi ho cominciato a non fare in gara quel che mi riusciva in allenamento: e questo mi ha buttato giù. Oggi mi sono detta che non avevo niente da perdere: è un momento difficile per me, ma sono soddisfatta di come ho sciato. Ho ancora tanto da dare“.