Aleksander Aamodt Kilde e la Saslong, un legame che non stenta ad essere spezzato. Il norvegese continua il suo stato di grazia nella stagione del ritorno dall'infortunio al crociato, vincendo per la terza volta consecutiva nelle prove veloci in Coppa del Mondo. E con il Super G odierno fanno anche tre successi consecutivi in Val Gardena, impresa riuscita in passato solo a Franz Klammer. Soltanto Matthias Mayer riesce a stare sul suo passo, secondo a 22 centesimi, davanti al connazionale Vincent Kriechmayr, al primo podio stagionale in Super G. Dominik Paris limita i danni nonostante una prova sporca ed è sesto, il migliore degli azzurri.

Kilde non si ferma più: suo il Super G, rivivi la gara

La cronaca della gara

Val Gardena

Gli statunitensi Ryan Cochran-Siegle e Travis Ganong sono in testa dopo i primi dieci in ordine di partenza (alla fine occuperanno le ultime due posizioni della top-10), con Mattia Casse (20°) addirittura virtualmente sul gradino più basso del podio, ma i grandi nomi devono arrivare e nessuno in quel momento ha ancora realizzato la prova perfetta. Ed è qui che la gara entra nel vivo: prima Kriechmayr lancia il guanto di sfida riscrivendo i migliori parziali, ma deve alzare le mani in confronto a Kilde, che domina su tutto il tracciato e fa meglio di 27 centesimi.

Da lì in poi si può lottare solo per il podio. Beat Feuz sa che può approfittarne in una tracciatura del genere che favorisce di più i puri discesisti, ma commette troppe distrazioni in alto che gli costano il podio, chiudendo quarto a più di mezzo secondo. Dominik Paris è autore di una prova molto sporca anche se limita i danni grazie alla sua doti di scorrevolezza, non gli basta per il podio ma è più che sufficiente per un buon piazzamento in top-10 (+0.80). Matthias Mayer è l'unico a tenere testa a Kilde, quantomeno per tre quarti di gara, guadagnando la seconda posizione e il pettorale rosso di leader della specialità. Spunta tanto sole, migliora la visibilità, allora ci pensa lo svizzero Stefan Rogentin a scalzare il migliore degli italiani dalla top-5. Gli altri invece ne approfittano per ottenere le posizioni di rincalzo, tra cui Max Franz che si piazza alle spalle di Paris.

Paris il miglior azzurro: rivivi il suo Super G

Val Gardena