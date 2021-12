Christof Innerhofer paga tanto nella parte alta, però è più pulito di linea e più veloce di Bailet, facendo meglio all'arrivo di 27 centesimi.

Matthieu Bailet arriva al traguardo col tempo di 1:27.83. Non sembra una prova che gli varrà un buon piazzamento.

Tracciatura molto veloce, quasi da discesisti e abbastanza dritta. Prima di Innerhofer e Casse scenderà Matthieu Bailet. Ryan Cochran-Siegle partirà per ottavo, Marco Odermatt scende col numero 9, Kriechmayr con l'11 e Kilde col 13. Attenzione anche a Matthias Mayer col numero 19.

L'ultima vittoria di un italiano in Val Gardena risale al 2008, proprio in Super G, con Werner Heel; l'ultimo podio invece l'ha ottenuto Christof Innerhofer nel 2018. Lui, Mattia Casse e Dominik Paris sono gli italiani che proveranno ad occupare un gradino nella top-3. Innerhofer e Casse partiranno rispettivamente col pettorale 2 e 3, Paris col 18.

L'uomo da battere è Aleksander Aamodt Kilde: è stato il più veloce nelle prove, è in stato di grazia e oggi va a caccia della terza vittoria consecutiva sulla Saslong per eguagliare un mostro sacro del calibro di Franz Klammer.

Difficile trovare qualcuno in grado di scomodarlo, forse gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer o lo statunitense Cochran-Siegle.

