Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: spettacolare caduta di Naralocnik nel Super G di Val Gardena

VAL GARDENA - Partito con un pettorale alto nel Super G, Nejc Naralocnik si fa sorprendere da una compressione e vola su una gobba fuori pista, rimbalzando contro le reti. Per fortuna tutto ok per lo sloveno.

00:01:04, un' ora fa