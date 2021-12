La discesa maschile on demand

12:10 - Bennett passa in testa

Bravissimo Bryce Bennett: lo statunitense soffia la leadership a Striedinger guadagnando tantissimo dal Ciaslat in giù. Austriaco battuto sul finale per 14 centesimi

12:07 - Clarey in zona podio

Johan Clarey in testa fino a metà gara, poi non affronta bene il Ciaslat e dice addio alla possibilità di vittoria. Si piazza comunque virtualmente terzo, a 34 centesimi da Striedinger

12:05 - Striedinger li mette tutti in fila

Nessuno riesce ad avvicinarsi a Striedinger, né i tedeschi Sander e Baumann, né Travis Ganong. L'austriaco ha fatto correre alla grande gli sci

11:59 - Hintermann subito dietro

Ottima discesa dell'elvetico Niels Hintermann, secondo a 18 centesimi da Striedinger, ancora leader.

11:56 - Striedinger in testa

Partito per primo, Otmar Striedinger è ancora in testa nella discesa maschile. Alle sue spalle di 65 centesimi il connazionale Max Franz

11:42 - La startlist

Anche oggi i big scendono tardi, come si è visto anche nel Super G di ieri la pista si velocizza col tempo. Franz parte col numero 5, Kilde 11, Paris 13, Feuz 15, Kriechmayr 17. Pettorale numero 19 per Matthias Mayer che ha l'occasione per diventare leader della generale (deve arrivare secondo, Odermatt non gareggia).

11:38 - Tutto pronto per la discesa maschile

Tra pochi minuti gli uomini sono impegnati nella discesa maschile in Val Gardena, si gareggia sulla mitica Saslong . Aleksander Aamodt Kilde ancora favorito dopo il trionfo di ieri in Super G.

11:22 - La situazione

Sofia Goggia è al comando della discesa della Val d'Isere quando sono scese 20 atlete, tra cui probabilmente tutte le rivali più pericolose. Alle sue spalle Breezy Johnson e Mirjam Puchner. Completano la top 10 Ramona Siebenhofer, Ilka Stuhec, Corinne Suter, Ragnhild Mowinckel, Nadia Delago, Elena Curtoni e Michelle Gisin. Undicesima Federica Brignone, 15esima Marta Bassino.

11:17 - Puchner scalza Siebenhofer

Mirjam Puchner in luce verde nella parte alta, come quasi tutte, ma poi il suo tempo cresce rispetto a quello di Goggia. L'austriaca è comunque terza a 91 centesimi dall'azzurra.

11:13 - Siebenhofer sul podio

Ramona Siebenhofer sul podio provvisorio! Sempre a tutta l'austriaca, che si infila al terzo posto a 1.33 da Goggia. Stuhec scende dal podio.

11:10 - Brignone ottava

Buona prova di Federica Brignone! L'azzurra si difende bene nella prima metà di gara, poi perde qualcosa di troppo nel finale ed è ottava a 1.69. Ma ottime sensazioni in vista del Super G.

11:05 - Johnson vicina a Goggia!

Garone di Breezy Johnson, al livello di Sofia Goggia! La statunitense è seconda per 27 centesimi e spaventa l'azzurra! Luce verde in alto, poi perde come tutte nella parte centrale ma resta sempre attaccata alla bergamasca.

11:00 - Nadia Delago quinta

Anche Nadia Delago nel gruppone vicino al podio! L'azzurra lo manca per questione di centesimi (quinta a 1.45), ma che bello il suo atteggiamento!

10:56 - Mowinckel non male

Ragnhild Mowinckel disputa un'altra buona gara, chiudendo quarta a 1.44. Sono tutte lì, compresa Elena Curtoni (ora quinta), a circa un secondo e mezzo dall'aliena in testa alla gara.

10:53 - Suter lontana

Anche Corinne Suter fa meglio di Goggia nella prima parte, ma poi commette un errore e perde terreno. Nel finale il suo distacco lievita e chiude terza a 1.43. Per ora non c'è partita.

10:51 - Stuhec seconda

Ilka Stuhec in luce verde nei primi tre intermedi, dove la Goggia non era stata perfetta. Poi perde una vita e chiude comunque seconda a 1.37.

10:48 - Goggia fenomenale!

Un'altra prova straordinaria di Sofia Goggia! L'azzurra parte forte, rischia tantissimo con delle pieghe da fantascienza nella parte alta, poi cambia marcia e non c'è storia. 1.52 su Curtoni, un missile davvero!

10:46 - Bassino quarta

Discreta prova di Marta Bassino, che guadagna su Curtoni nella parte centrale ma perde qualcosina di troppo nell'ultimo tratto. 75 centesimi il suo ritardo dalla compagna di squadra.

10:41 - Tippler fuori

Tamara Tippler out! L'austriaca finisce nelle reti all'ingresso del punto più tecnico del tracciato (alla curva Beltrametti), all'intermedio precedente pagava 30 centesimi da Curtoni. Gara interrotta prima delle partenze di Bassino e Goggia. Nessun problema per Tippler, comunque.

10:39 - Huetter dietro a Curtoni

Cornelia Huetter è più pulita di Curtoni, ma resta sempre in luce rossa e chiude seconda a 44 centesimi. L'impressione è che ci sia margine per battere il tempo dell'azzurra.

10:36 - Curtoni al comando

Elena Curtoni va in testa con 67 centesimi su Venier. Più aggressiva dell'austriaca l'azzurra, che però in qualche passaggio ha perso la linea ideale e si è scomposta. Veloce comunque, stiamo a vedere.

10:33 - Venier non perfetta

Stephanie Venier chiude la sua prova in 1:43.90. L'austriaca ha commesso un paio di sbavature, vediamo quanto le costeranno.

10:31 - Gagnon subito fuori

Marie-Michele Gagnon apre le danze: la canadese, però, si sbilancia dopo un salto ed esce dal tracciato. Caduta senza coseguenze, per fortuna.

10:22 - Obiettivo testa della classifica per Goggia

Con Mikaela Shiffrin oggi assente, Sofia Goggia può puntare a prendersi anche la testa della classifica di Coppa del Mondo. La bergamasca deve vincere, essendo staccata di 90 punti dalla statunitense.

10:16 - Goggia la donna da battere

Sofia Goggia andrà a caccia del terzo successo in tre discese stagionali, dopo aver dominato le prime due a Lake Louise. Occhio a Breezy Johnson, seconda due volte in Canada, e poi alle austriache Huetter, Tippler e Puchner e alla svizzera Suter, giusto per citarne alcune. Ma l'Italia ha diverse frecce al suo arco, oltre a Goggia. andrà a caccia del terzo successo in tre discese stagionali, dopo aver dominato le prime due a Lake Louise. Occhio a, seconda due volte in Canada, e poi alle austriachee alla svizzera, giusto per citarne alcune. Ma l'Italia ha diverse frecce al suo arco, oltre a Goggia. Assente Lara Gut-Behrami, risultata positiva al Covid-19

10:12 - Otto italiane in gara

Sono otto le azzurre al via di questa discesa, su 46 atlete presenti nella startlist. Questi i pettorali delle nostre: 3 Elena Curtoni, 6 Marta Bassino, 7 Sofia Goggia, 11 Nadia Delago, 16 Federica Brignone, 23 Nicol Delago, 28 Francesca Marsaglia, 42 Roberta Melesi.

10:01 - Si parte con a discesa femminile

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta della discesa femminile di Val d'Isere, terza prova stagionale in questa disciplina! Si parte alle 10.30.

