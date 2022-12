Quarta tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 per lo sci alpino maschile. Dopo aver dato spazio alle prove tecniche in Val d'Isere, è di nuovo il momento degli uomini-jet, che sbarcano in Italia e ci rimangono per tutto il mese di dicembre , in quello che rappresenta uno dei momenti più concitati della stagione. La tradizionale tournée sulle Alpi del Belpaese parte dalla, più precisamente sul mitico tracciato della Saslong , uno dei più impegnativi in tutto il circo bianco. Verrà recuperata la discesa libera annullata a Beaver Creek , per un totale di due discese e un SuperG prima di spostarsi in Alta Badia, con il primo dei due giganti in chiusura di settimana. Protagonista assoluto il norvegese, che si presenta all'appuntamento sfoggiando il doppio pettorale rosso di leader in entrambe le discipline veloci. Staremo a vedere se si rinnoverà il duello con il leader della generale , oppure nuovi protagonisti saliranno in cattedra. La tappa in casa è l'occasione giusta per gli italiani di riscattarsi dopo un inizio di stagione deludente, con una sola top-10 su sette gare e compagni torneranno protagonisti davanti al proprio pubblico?