Coppa del Mondo di sci alpino 2023, in diretta su Eurosport 1 e Milano, 20 ottobre 2022 - Come da tradizione, la nuova stagione di sport invernali prende il via dal ghiacciaio austriaco di Rettenbach con lo Slalom Gigante di Sölden , prima tappa di, in diretta su Eurosport 1 e discovery+ : sabato 22 ottobre il Gigante Femminile, prima manche alle 9:45, seconda manche alle 12:50 con il commento di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri; domenica 23 ottobre il Gigante Maschile, prima manche alle 9:45, seconda manche alle 12:45 con la telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.

Brignone sfida Shiffrin e compagnia: a Sölden è subito spettacolo

Si rinnova la sfida invernale tra il campione in carica di Coppa del Mondo e oro olimpico di Gigante Marco Odermatt e lo specialista del Gigante Alexis Pinturault, così come al femminile tra la detentrice della Generale Mikaela Shiffrin e le grandi sfidanti Lara Gut, Petra Vlhova e Tessa Worley, ma Sölden è anche pista di grandi outsider come Lucas Braathen (2020) e Alice Robinson (2019), giovani destinati a diventare protagonisti di Coppa del Mondo. L'Italia s'affida invece per questa prima classica venue di Coppa del Mondo a Luca De Aliprandini, argento mondiale di Gigante ai Mondiali di Cortina 2021, Federica Brignone vincitrice della Coppa del Mondo nel 2020 e Marta Bassino campionessa di Specialità nel 2021.

Odermatt contro tutti: il grande sci riparte da Sölden

Con oltre 600 gare e 3500 ore di sport invernali trasmessi in diretta sui canali Eurosport e tutte le piattaforme, Warner Bros. Discovery è da sempre la casa degli sport invernali e offre il meglio dei Mondiali e degli eventi di Coppa del Mondo 2023 di sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, freestyle e freeski, escluse le tappe svizzere. Live e on demand su discovery+ con notizie, approfondimenti e video highlights sul sito di Eurosport Italia, Warner Bros. Discovery s'avvale delle analisi esclusive di grandi volti degli sport invernali, nonché pluricampioni olimpici come Tina Maze - 4 volte campionessa del mondo di sci alpino - il saltatore con gli sci Martin Schmitt e la fondista Justyna Kowalczyk.

Inoltre, Warner Bros. Discovery trasmetterà le prossime due edizioni dei Mondiali 2023 e 2025 di sci alpino di Courchevel/Méribel e Saalbach e di sci nordico a Planica e Trondheim, oltre ai Mondiali di snowboard, freestyle e freeski che nel 2023 si disputeranno in Georgia. Broadcaster ufficiale degli sport invernali fin dal 1989, Eurosport ha trasmesso quest’anno i Giochi Olimpici di Beijing 2022 in versione integrale su discovery+, per un totale record di 156 milioni di visitatori in 50 paesi europei.

