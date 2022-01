Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Vncent Kriechmayr domina la discesa di Wengen

WENGEN - Vincent Kriechmayr è ancora protagonista sulla Lauberhorn con un incredibile successo. L'austriaco era finito al centro della bufera per essergli stata concessa una prova che non ha praticamente disputato, nonostante non abbia potuto prendere parte agli allenamenti causa protocolli anti-Covid. Ma a quanto pare al campione del mondo in carica poco è cambiato.

00:02:01, 29 minuti fa