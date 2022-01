Vediamo come sono stati sorteggiati i pettorali del primo gruppo di merito dello slalom: 1 Henrik Kristoffersen, 2 Marco Schwarz, 3 Sebastian Foss-Solevaag, 4 Ramon Zenhaeusern, 5 Manuel Feller, 6 Clement Noel, 7 Alexis Pinturault.

Dopo la brutta caduta di ieri, c'erano dei dubbi sulla partenza di Sofia Goggia nel Super G odierno. Ma la bergamasca ha sciolto le riserve e ha detto che ci sarà. Bene così!

La classifica di slalom è molto avvincente, sia per l'alta concorrenza che caratterizza ad oggi questa specialità, sia per i passaggi a vuoto di alcuni degli atleti più quotati. Al momento i leader sono Sebastian Foss-Solevaag e Kristoffer Jakobsen con 140 punti, seguiti da Clement Noel e Johannes Strolz con 100 e il nostro Giuliano Razzoli con 94.

Su 67 iscritti allo slalom, gli azzurri a partire sono sette. Questi i pettorali: 8 Alex Vinatzer, 19 Giuliano Razzoli, 23 Manfred Moelgg, 28 Stefano Gross, 29 Tommaso Sala, 33 Simon Maurberger, 39 Federico Liberatore.

Le gare di Zauchensee e Wengen, così come tutta la stagione dello sci alpino, sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360 , la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.