Henrik Kristoffersen conferma di avere un rapporto speciale con lo slalom di Wengen, quarta prova in questa disciplina della Manuel Feller, secondo a 11 centesimi. Poi un piccolo vuoto. Sebastian Foss-Solevaag è terzo a 58 centesimi, poi la coppia Clement Noel-Ramon Zenhausern a 62 e Marco Schwarz a 83. Due vittorie, due secondi e un terzo posto. Siamo appena a metà dell'opera, maconferma di avere un rapporto speciale con, quarta prova in questa disciplina della Coppa del Mondo 2021/22 . Il norvegese si prende la prima manche sulla Männlichen/Jungfrau, sfruttando la pista intonsa che il pettorale numero 1 gli regala. Attento, ma aggressivo al punto giusto e il gioco è fatto. L'unico a reggere la sua danza è, secondo a 11 centesimi. Poi un piccolo vuoto.è terzo a 58 centesimi, poi la coppiaa 62 ea 83.

Kristoffersen ha le idee chiare, subito il più veloce in slalom

Alex Vinatzer è il migliore degli italiani, con un settimo posto (+0.87) che gli permette di credere in qualcosa di importante. Poco dietro di lui, nono alle spalle di Daniel Yule, c'è Giuliano Razzoli (+1.01), nuovamente brillante e a caccia della quarta top 10 di fila. Un altro svizzero, Tanguy Nef, completa la lista dei primi dieci. L'Italia qualifica altri tre atleti, che ripartiranno dalla stessa "piazzola": Tommaso Sala è 21esimo (+1.59), appena davanti alla coppia di veterani Stefano Gross-Manfred Moelgg, appaiati a 1.64 dal leader. Niente da fare per Simon Maurberger e Federico Liberatore, che non completano la gara. Da segnalare l'uscita, la seconda di fila, di Kristoffer Jakobsen. Lo svedese dirà addio al pettorale rosso di leader di specialità. Male anche Alexis Pinturault, vincitore nel 2014 e appena 18esimo a 1.42. Si riparte alle 13.30.

