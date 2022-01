Nel giorno in cui Wengen indossa finalmente l'abito di gala, torna a sorridere Dominik Paris. L'azzurro chiude al terzo posto la discesa bis sul mitico Lauberhorn, affrontato stavolta dalla partenza originale e sul tracciato completo. Bravo Domme a tornare sul podio dopo il secondo posto del 2020, su una pista che gli era spesso risultata ostica in passato. Non una gara perfetta, condita da una sbavatura alla Kernen Esse, ma va benissimo così: il viatico per Kitzbühel, in programma nel prossimo fine-settimana, è ottimo.

A vincere e far discutere è Vincent Kriechmayr. L'austriaco aveva saltato i due test cronometrati a causa della positività al Covid-19 e dopo la sua negativizzazione, la FIS gli aveva concesso di svolgere una prova farlocca, in via del tutto eccezionale, poco prima della gara di venerdì (il regolamento prevede che per poter partecipare a una discesa libera sia obbligatorio partire in almeno una prova). Polemiche ce ne sono già state, figuriamoci dopo questo successo...Il campione del mondo in carica, comunque, è l'unico a interpretare la gara nella maniera corretta dall'inizio alla fine e a meritarsi sul campo un successo prestigioso. Tra lui e l'azzurro chiude il padrone di casa Beat Feuz, che condisce con un paio di errori fatali una gara eccezionale.

