Wengen alza l'asticella a livelli siderali. Nella quarta prova tra i rapid gates di questa Henrik Kristoffersen. Il classe '94 amministra sapientemente l'enorme vantaggio anche nella discesa decisiva, ma a poche porte dal traguarda inforca clamorosamente quando già pregustava lo champagne e fa esplodere di gioia il compagno di squadra Lucas Braathen. Sì, il classe 2000 conquista la prima vittoria in carriera in questa disciplina nella maniera più memorabile possibile: da 29esimo (a 2.04 dalla testa) a primo, con una seconda manche straordinaria. Se lo slalom di Adelboden ci aveva regalato un finale clamoroso,alza l'asticella a livelli siderali. Nella quarta prova tra i rapid gates di questa Coppa del Mondo , il trionfo è norvegese ma non vede come protagonista nè il campione del mondo Sebastian Foss-Solevaag nè colui che aveva chiuso al comando la prima manche,. Il classe '94 amministra sapientemente l'enorme vantaggio anche nella discesa decisiva, ma a poche porte dal traguarda inforca clamorosamente quando già pregustava lo champagne e fa esplodere di gioia il compagno di squadra. Sì, il classe 2000 conquista la prima vittoria in carriera in questa disciplina nella maniera più memorabile possibile: da 29esimo (a 2.04 dalla testa) a primo, con una seconda manche straordinaria.

Kristoffersen esce, Braathen vince tra le lacrime di gioia

Ad

La top 10

Wengen Vinatzer, altra uscita maledetta: incrocia gli sci e ne perde uno UN' ORA FA

1. L. BRAATHEN (NOR) 1:41.48 2. D. YULE (SUI) +0.22 3. G. RAZZOLI (ITA) +0.29 4. F. GSTREIN (AUT) +0.32 5. M. FELLER (AUT) +0.39 6. S. FOSS-SOLEVAAG (NOR) +0.40 7. L. MEILLARD (SUI) +0.41 8. C. NOEL (FRA) +0.51 9. A. PINTURAULT (FRA) +0.56 10. M. SCHWARZ (AUT) +1.23

Piange lui, incredulo, e lo stesso fa anche Giuliano Razzoli. Nei precedenti stagionali, l'azzurro aveva infilato tre top 10 e dimostrato una costanza che nessuno dei suoi compagni di squadra aveva saputo mettere in pista. Stavolta fa ancora meglio. Da nono a terzo, per il suo undicesimo podio in Coppa del Mondo e il primo dal gennaio 2016, quando era stato secondo proprio a Wengen. Una giornata memorabile anche per lui, che mentre scendeva Kristoffersen si stava già allontanando dalla zona riservata al podio. Ma mai dire mai nello slalom. Mai. La mente è sgombra, e in uno slalom senza padroni può farci divertire nel carosello di gare in arrivo, Pechino compresa.

Razzoli è di nuovo Razzo: terzo a Wengen

Tra Braathen e Razzoli, torna a fare capolino sul podio un atleta che sembrava essersi perso: Daniel Yule. Secondo da sesto, anche lui come Razzoli bravo ad attaccarsi alla locomotiva norvegese là davanti. L'Austria non sale sul podio, ma c'è sempre e ne piazza quattro negli undici. Fabio Gstrein (secondo tempo di manche a 97 centesimi da quello del vincitore!) è il migliore, quarto a tre centesimi da Razzoli e appena davanti a Manuel Feller. Marco Schwarz è decimo, poco meglio di Michael Matt. Foss-Solevaag retrocede dal terzo al sesto posto. E poi i francesi. Clement Noel viene da due uscite e si vede. Mai davvero all'attacco, alla fine è ottavo, in cerca di maggiore sicurezza. Alle sue spalle Alexis Pinturault, mai in gara per le posizioni di vertice ma comunque in risalita dopo una prima manche opaca.

Razzoli terzo ma non ci crede: lacrime alla premiazione

Casa Italia. Il migliore dopo la prima discesa era Alex Vinatzer, settimo. L'azzurro si destreggia bene ed è in luce verde poco prima dell'ultimo intermedio, in lotta per mettersi davanti a quel satanasso di Braathen. Ma a quel punto incrocia gli sci e ne perde uno, finendo a faccia nella neve. Peccato, sarebbe stato della partita nella bagarre per il podio. Manfred Moelgg si unisce al coro di Razzoli e conferma che lo slalom può essere un paese per vecchi, piazzandosi 13esimo con un bel +9 nella seconda. Tommaso Sala e Stefano Gross fanno gara di coppia come in mattinata e sono rispettivamente 20esimo e 21esimo. Con l'uscita nella prima manche di Jakobsen, Foss-Solevaag è il nuovo leader in solitaria della classifica di specialità con 180 punti. Dietro di lui ci sono Yule a 162, Braathen a 155 e Razzoli a 154. Per la squadra maschile azzurra si tratta del quarto podio stagionale dopo i due di Paris e quello di De Aliprandini. Prossimo appuntamento: Kitzbühel.

Vinatzer, altra uscita maledetta: incrocia gli sci e ne perde uno

Si sganciano gli sci e cade di faccia, che sventura Hirschbuehl!

Wengen Razzoli è terzo: il suo podio a Wengen UN' ORA FA