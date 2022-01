Sci Alpino

Sci alpino - perde il bastoncino, lo recupera ma poi esce: sfortuna nera per Timon Haugan nello slalom di Wengen 2022

WENGEN - Manche cominciata male e finita in peggio per uno sfortunatissimo Timon Haugan. Al 25enne norvegese scappa l'impugnatura col bastoncino nei primi pali, riesce a riprenderlo con un gran numero, ma mentre era ancora in corsa per un discreto tempo si stende sul muro.

00:01:18, 2 ore fa