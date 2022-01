Sci Alpino

Sci alpino, slalom Wengen 2022: Razzoli incredulo sul podio, si commuove alla premiazione

WENGEN - Tutta l'emozione di Giuliano Razzoli, terzo in una gara pazzesca. L'azzurro non riesce a trattenere la commozione per il ritorno sul podio in Coppa del Mondo sei anni dopo.

