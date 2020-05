Olimpiadi e Mondiali in fila? La Coppa del Mondo 2022 potrebbe finire già a gennaio

Dal nostro partner OAsport.it

Il 2022 potrebbe rivelarsi davvero straordinario per lo sci alpino. Mondiali e Olimpiadi si potrebbero disputare nella stessa stagione, uno dopo l'altro, come mai successo in passato. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha infatti anticipato che Flavio Roda, Presidente della Fisi, chiederà alla FIS di fare slittare la rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo dal 2021 al 2022. La kermesse si dovrebbe dunque disputare subito dopo i Giochi, in programma dal 4 al 20 febbraio a Pechino (Cina). Potremmo dunque assistere a due eventi di prima fascia nei due mesi conclusivi della stagione invernale, questo significa che la Coppa del Mondo si concluderebbe già a gennaio, prima della rassegna a cinque cerchi.

Assisteremo dunque a una manifestazione itinerante davvero brevissima, condensata tra dicembre e gennaio oltre a qualche weekend di gara tra fine ottobre e novembre. La FIS approverà davvero questo piano mai visto? La Federazione Internazionale sarà d’accordo sul rinvio dei Mondiali, affiancandoli così alle Olimpiadi e togliendovi un po’ di importanza? E come si potrà ridefinire il calendario di Coppa del Mondo visto che tante località dovranno rinunciare a ospitare delle tappe? Sono nodi rilevanti importanti che potrebbero sciogliersi soltanto nei prossimi mesi.

Sarà questo il calendario?

Fine ottobre-fine gennaio: Coppa del Mondo

4-20 febbraio: Olimpiadi a Pechino

Fine febbraio-metà marzo: Mondiali a Cortina d’Ampezzo

