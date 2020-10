Ci eravamo lasciati a inizio marzo col dolce sorriso di Federica Brignone e la smorfia fiera di Aleksander Aamodt Kilde, ultimi vincitori della Coppa del Mondo di sci alpino. Ma anche con una stagione monca a causa del dilagare del Covid-19, minaccia che incombe ancora sulle nostre vite e naturalmente sul mondo dello sport. La stagione 2020/21, però, si aggrappa alle sue certezze per provare a ripartire nella semi-normalità. E tra queste, senza dubbio, c’è la tradizionale ouvertur di Soelden, ballo di debutto dal 1993 – e dal 2000 senza interruzioni. Tra novità di calendario, addii, ritorni e perplessità su alcuni big andiamo a scoprire che stagione ci aspetta.

Brignone, una stagione da fuoriclasse: le immagini più belle della vincitrice della Coppa del Mondo

Favoriti cercasi

Il lato positivo è che l’imprevedibilità potrebbe esserci anche dal punto di vista tecnico. Per essere chiari: ad oggi, non c’è un favorito netto né tra gli uomini né tra le donne. Il presunto scontro tra titani per l’eredità di Marcel Hirscher doveva essere affare di Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen, e invece sappiamo come è andata a finire. Non sarebbe impossibile vedere un’altra stagione tirata a lungo e con lo stesso terzetto protagonista, magari con l’inserimento ai piani altissimi di uno come Marco Odermatt. Tra le donne molto gira attorno al “caso Shiffrin”. La statunitense ha smesso di gareggiare a fine gennaio a causa dell’improvvisa morte del padre e nonostante sia ancora a Soelden ad allenarsi la sua presenza al debutto stagionale pare una chimera. Quando tornerà? E in che condizioni psico-fisiche? Alla porta restano ovviamente Federica Brignone e soprattutto Petra Vlhova, che parte avanti di un’incollatura nella complessa arte dei pronostici.

Federica Brignone festeggia sul podio insieme a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, Getty Images Credit Foto Getty Images

No Usa e combinate, un solo parallelo

Come detto, si parte coi giganti sul Rettenbach (sabato 17 ottobre), mentre si chiude con le finali di Lenzerheide in Svizzera (21 marzo). Cancellata, invece, la tradizionale tappa nordamericana di inizio stagione: l’unico appuntamento extraeuropeo in calendario è a Yanqing (Cina), dove scenderanno in pista le velociste del gruppo femminile (24-28 febbraio). La seconda metà di dicembre parlerà italiano per quanto riguarda gli uomini: Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio una dopo l’altra. Per le donne, l’unico appuntamento in Italia di Coppa è il gigante di Plan de Corones (26 gennaio). Cancellate anche le discusse combinate dopo gli esperimenti dello scorso anno: si disputerà solo quella iridata. Paralleli appesi a un filo: l’unico sarà a Lech (Austria) nel weekend del 13-14 novembre. Gli uomini avranno 38 gare in calendario: 9 discese, 7 Super G, 10 giganti, 11 slalom, 1 parallelo. Le donne 34: 8 discese, 7 Super G, 9 giganti, 9 slalom, 1 parallelo.

Mondiali a Cortina

Il Covid si è mangiato le finali previste per lo scorso marzo, la speranza è di farcela per l’evento di gala. La rassegna iridata torna in Italia 16 anni dopo Bormio 2005 e per la terza volta a Cortina: le altre, però, sono ingiallite dal tempo: 1932 e 1956. Il Mondiale è previsto tra l’8 e il 21 febbraio. Gli uomini gareggeranno sulla Vertigine, mentre le donne saranno impegnate sull’Olympia delle Tofane.

Ritiri e ritorni

Come ogni anno, si fa la conta dei presenti. L’Italia saluta molti senatori che hanno scritto pagine memorabili nell’ultima era di questo sport: Peter Fill, le sorelle Nadia ed Elena Fanchini e Johanna Schnarf. Non ci saranno più tre esponenti della mitica classe ’89 del femminile come Anna Veith, Tina Weirather e Viktoria Rebensburg. Ma neanche gli svedesi Andre Myhrer e Matts Olsson, il tedesco Fritz Dopfer, il canadese Dustin Cook, la norvegese Nina Loeseth, la slovena Ana Drev, la tedesca Christina Ackermann (già Geiger). La Coppa attende invece i rientri di chi, per un motivo o per l’altro, non ha disputato le ultime gare. In attesa di capire il futuro di Mikaela Shiffrin, il ritorno più atteso riguarda il nostro uomo jet più rappresentativo. Dominik Paris si è rotto il crociato alla vigilia di Kitzbuhel, lo scorso gennaio, ma il recupero procede bene e le prime prove per i velocisti arriveranno in Val d’Isere ad inizio dicembre. C’è curiosità per capire cosa deciderà di fare Marc Gisin, lontano da gare ufficiali da quel tremendo volo sulla Saslong nel dicembre 2018. Dovrebbe essere subito al via, invece, Bernadette Schild, infortunatasi proprio sul Rettenbach un anno fa e ora pienamente ristabilita. Sofia Goggia dopo l’infortunio al braccio del 9 febbraio è ristabilita, mentre dovremmo rivedere una mina vagante come Ragnhild Mowinckel, lontana dalle gare da un anno e mezzo. Anche Melanie Meillard e Stephanie Brunner dovrebbero essere della partita.

Dominik Paris vince a Bormio - 2019 Credit Foto Imago

Si parte senza pubblico

Per prevenire la diffusione del contagio al Covid-19, è stata allestita una bolla in quel di Soelden, mentre il pubblico non ci sarà. Per accedere servirà un certificato di negatività al virus. La bolla è stata divisa a sua volta in quattro sezioni: Team (atleti e allenatori), Staff (l’organizzazione), Media (giornalisti) e Ospiti (circa 200). La buona notizia riguarda la neve, già caduta e attesa anche nei prossimi giorni sul Rettenbach. E per il resto della stagione che ne sarà dei tifosi? Si ragionerà un po’ strada facendo, ma dalla Svizzera non arrivano notizie rassicuranti. Secondo Bernhard Aregger, direttore di Swiss-Ski è probabile che tutte le tappe in terra elvetica si tengano a porte chiuse, comprese le super classiche Wengen e Adelboden. Potrebbero salvarsi le finali di Lenzerheide, ma si vedrà. No, non sarà una stagione come le altre…

