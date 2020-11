Sfida tiratissima tra Paula Moltzan e Petra Vlhova, ma la statunitense cade sul più bello e consegna il successo alla slovacca! Terza vittoria di fila per Vlhova, pur non apparsa al 100%. Lara Gut doma Sara Hector e completa il podio.

Escono ai quarti entrambe le azzurre rimaste in gara. Marta Bassino si arrende alla Moltzan per 8 centesimi, Federica Brignone cede con Petra Vlhova per soli 4 centesimi! La pista blu è decisamente più veloce, serve prendere margine nella manche in cui si scia lì. Definite le semifinali: Gut-Moltzan e Vlhova-Hector. Le azzurre se la giocheranno per le posizioni tra il quinto e l'ottavo posto.